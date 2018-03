Bezirksmuseum 2: Lichtbilder-Vortrag "Kriegsmarine"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) findet am Mittwoch, 2. Februar, ein Lichtbilder-Vortrag mit dem Titel "K.(u.)k. Kriegsmarine - heute erleben" statt. Dabei kommentiert Robert A. Tögel die Geschichte der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine und weist das Publikum besonders auf Aktivitäten der Flotte an der kroatischen Küste hin. Bei einer ausgedehnten Spurensuche in Kroatien konnte der Kenner etliche "stumme Zeugen" aus der Vergangenheit aufspüren. Die Zuschauer machen an dem Abend eine lehrreiche "Reise" von Venedig bis an die Grenze Albaniens. Im Vorjahr hielt Tögel im Bezirksmuseum Leopoldstadt zwei Dia-Vorträge über die Marine-Historie. Jetzt wartet der Fachmann mit dem dritten Abschnitt seines maritimen Rückblicks auf. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (teilweise Anrufbeantworter).

Auch eine seit Mitte Jänner im Leopoldstädter Bezirksmuseum laufende Sonder-Ausstellung befasst sich mit der Schifffahrt. Im Zentrum stehen der Donaustrom und dortige Kriegsereignisse in früheren Zeiten. Demgemäß trägt die Schau den Titel "Krieg auf der Donau". Zu sehen gibt es Schiffsmodelle, Bildmaterial, "Zeit-Tafeln" und andere Exponate. Kuratiert wurde die Sonder-Ausstellung von Robert A. Tögel (Verein "Freunde historischer Schiffe"). Die gefällig arrangierte Schau läuft bis Mittwoch, 30. März. Das Museum ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Der Zutritt ist kostenlos. Nähere Informationen erteilt Museumsleiter Franz Haas per E-Mail: bzm2 @ gmx.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

