Tag der offenen Tür an der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien Paris

Wien (OTS) - An der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) finden Studiengänge, Universitätslehrgänge und Weiterbildungen im Bereich der Psychotherapie und der Psychologie statt. An diesem "Tag der offenen Tür" werden Ihnen die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten nähergebracht. Außerdem können Sie bei einer Reihe von Fachvorträgen einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit und ihre praktische Umsetzung im Studienleben gewinnen.

Datum: 4.2.2011, 12:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Schnirchgasse 9a, 1030 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen, Interviewtermine und Besprechungen steht Ihnen der Rektor Prof.Dr. Alfred Pritz (01/798 40 98 oder Mail: alfred.pritz @ sfu.ac.at) gerne zur Verfügung.