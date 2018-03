AVISO: PK Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich am 3.2.2011

Unsere Jugendlichen werden oft als Problem gesehen. Aber kein

Bursche fällt als 15-jähriger gewaltbereiter Trinker vom Himmel.

Kein Mädchen wird als rauchende und essgestörte 14-Jährige geboren.

Sie alle haben eine Geschichte, auf die wir Einfluss nehmen können.

Mit "Frühen Hilfen" erreicht man einen Rückgang von Kindesmissbrauch

um 55% und eine um 45% niedrigere Kriminalitätsrate. Dieses System,

eklatante Versorgungsmängel und der 2. Bericht zur Lage der Kinder-

und Jugendgesundheit in Österreich werden präsentiert.



RednerInnen:

Klaus Vavrik, Ulla Konrad, Christian Kienbacher, Ingrid Haberl,

Christian Vielhaber



Detail-Programm auf www.kinderjugendgesundheit.at



Datum: 3.2.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia Medienzentrum des Parlaments

Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Mobil: 0676/4528400, schaffelhofer @ kinderjugendgesundheit.at