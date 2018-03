Sportminister Norbert Darabos gratuliert Andreas und Wolfgang Linger zu WM-Gold

Wien (OTS/BMLVS) - Unsere Doppel-Olympiasieger im Rodeln waren

auch bei der Rodel-WM in Cesena nicht zu schlagen. Mit zwei Laufbestzeiten sicherten sich Andreas und Wolfgang Linger zum zweiten Mal nach 2003 die Goldmedaille im Doppelsitzerbewerb. Sportminister Norbert Darabos, der schon im Vorjahr in Vancouver den Olympiasieg der Brüder Linger live mitverfolgt hatte, gratuliert den beiden Heeressportlern: "Es ist unglaublich, wie zielsicher sich Andreas und Wolfgang Linger auf Großereignisse vorbereiten können. Mit diesem zweiten WM-Gold hat unser Parade-Doppel wieder Sportgeschichte geschrieben. Schade, dass unser zweites Duo Peter Penz/Georg Fischler in der letzten Kurve die fast sichere Bronzemedaille vergab.", so Darabos.

Schon am Donnerstag hatten Österreichs Naturbahnrodlerinnen und -rodler bei der Heim-WM in Umhausen im Teambewerb die Silbermedaille erringen können.

