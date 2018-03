ÖSTERREICH: Für VP-Klubchef Kopf ist "Staatsanwaltschaft ein Staat im Staat"

Der ÖVP-Politiker möchte eine "Reform der Strafprozessordnung" und denkt die Wiedereinführung von Untersuchungsrichtern an

Wien (OTS) - Nachdem VP-Klubchef Karlheinz Kopf vergangene Woche bereits im Parlament Änderungen bei der Strafprozessordnung angedacht hatte, geht er nun im ÖSTERREICH-Gespräch (Sonntagsausgabe) in die Offensive: "Wir brauchen eine Reform. Da läuft zu viel schief. Im Moment ist es so, dass die Staatsanwaltschaft ein Staat im Staat ist."

Kopf spielt damit auch auf den Vertrauensverlust in die Justiz nach Pannen in den Fällen Karl-Heinz Grasser, Meischberger und Co an.

Der schwarze Klubchef wünscht sich nun jedenfalls - wie er der Tageszeitung ÖSTERREICH erklärt - eine "breite politische Debatte über eine Reform" der Strafprozessordnung. Möglich sei demnach etwa die Wiedereinführung von Untersuchungsrichtern. Diese wurden 2008 abgeschafft.

Kopf ist "für eine offene Debatte". Zu Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geht er auf klare Distanz: "Die Optik ist mehr als schlecht".

