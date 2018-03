Ärztekammer: "Landärzte" vom Aussterben bedroht (2)

Bald 70 Gemeinden ohne Arzt? - Gesetzesänderung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung auf dem Land

Wien (OTS) - Ordinationen mit umfassendem medizinischem Auftrag, wozu auch die medikamentöse Versorgung der Bevölkerung zählt, droht eine beispiellose Schließungswelle. Das ist die Quintessenz eines von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) abgehaltenen internationalen Symposiums zum Thema Landmedizin am Samstag. "Quer durch alle Bundesländer gibt es derzeit rund 100 Fälle, in denen Kassenplanstellen nach Schließung der Hausapotheke entweder nicht nachbesetzt werden können oder gänzlich aus dem Stellenplan der Krankenkassen gestrichen werden. Denn es finden sich keine Nachfolger. Damit kommt es zu groben Versorgungslücken", warnte der Referent für Landmedizin und Hausapotheken, Otto Pjeta.

Hintergrund ist, dass Ärzte, die in Pension gehen wollen, oftmals ihre Hausapotheke nicht an die Nachfolgerin oder den Nachfolger übergeben dürfen. "Typischerweise sind das kleine Landarztpraxen, mit vergleichsweise wenig Patienten. Ohne Hausapotheken sind diese Ordis kaum überlebensfähig." Im schlimmsten Fall drohe mangels Niederlassungsinteressenten aufgrund der neuen Bedingungen sogar der Verlust von Kassenplanstellen als direkte Folge der Hausapothekenschließung. Erste Fälle wurden bereits aus Salzburg gemeldet.

Pjeta: "Das stellt die Gesundheitsversorgung in ländlichen und oft abgelegenen Gebieten vor gravierende Probleme. Zum Beispiel droht gerade im gebirgigen Tirol ein Drittel aller Hausapotheken verloren zu gehen". Gerade ohnehin nicht verwöhnte alte, kranke und immobile Menschen, die von ihrem Arzt abhängig seien, erlitten dadurch schwere Nachteile. Für sie sei es teils überlebenswichtig, schnell und unkompliziert medizinisch und medikamentös versorgt zu werden.

Besonders dramatisch ist die Lage in Kleingemeinden, in denen es nur einen Kassen-Allgemeinmediziner gibt. "Bundesweit sind das allein 116 Kassenplanstellen, die in nächster Zeit aufgrund der Rechtslage ihre Hausapotheken verlieren." Es stehe zu befürchten, dass 60 Prozent davon nicht mehr nachbesetzbar sein würden. "Damit verlieren 70 Ortschaften ihren Hausarzt", so Pjeta. Der Experte fordert daher eine Änderung des Apothekengesetzes um die medizinische Versorgung in den ländlichen Gemeinden aufrecht zu erhalten. (zk) (Schluss)

