Bundeskanzler Faymann: "Region ist ein lebenswerter Raum, in dem die Zukunft gestaltet wird"

Österreichische Regionalmanagerinnen und -manager im Bundeskanzleramt

Wir

das sind die Regionen mit all ihren besonderen Eigenschaften", sagte Bundeskanzler Werner Faymann am Freitag bei einem Empfang der österreichischen Regionalmanagerinnen und -manager im Bundeskanzleramt. Anlass dafür war die Druckschrift "Die Kraft der Regionen", die der Regionalverband jetzt gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt veröffentlicht. Die Stärken der Regionen gelte es, so der Bundeskanzler, weiter zu fördern. Dafür gebe es auch Unterstützung von der Europäischen Union. In den vergangenen 15 Jahren seien es rund vier Milliarden Euro gewesen, die die EU zur Umsetzung regionaler Vorhaben in Österreich bereitgestellt habe. Damit seien 25.000 Projekte verwirklicht und 53.000 Arbeitsplätze geschaffen, insgesamt 13 Mrd. Euro investiert worden.

"Regionen sind besonders wichtig, weil sie städtische und ländliche Räume verbinden. Diese Regionen geben den Menschen, die dort leben, Heimat", sagte der Bundeskanzler. "Heimat ist dort, wo man sich zuhause fühlt und auch dort, wo man Arbeit findet." Damit das so bleibt, müsse auch die Regierung Tendenzen entgegenwirken, die die Regionen entvölkern. "Wir wollen nicht, dass unsere kleinen Gemeinden nur mehr an Wochenenden belebt sind", sagte Faymann.

Das Regionalmanagement sorge mit seinen Maßnahmen dafür, dass Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe lebendig blieben und Freizeit an jedem Tag der Woche vielfältig gestaltet werden könne. "Damit bleibt die Region ein lebenswerter Raum in dem die Zukunft gestaltet wird", sagte der Kanzler.

Um den Blick besser über die eigene Region hinaus richten und Synergien effektiver nutzen zu können, haben sich die Regionalmanagerinnen und -manager der Bundesländer vor zehn Jahren zum Verband "Regionalmanagement Österreich" zusammen geschlossen. "Das überregionale Zusammenspiel erfordert viel Arbeit", sagte der Kanzler und betonte die Rolle des Regionalverbandes auch bei der Überwindung eines möglicherweise existierenden "Kleingartenegoismus". Dass dabei der Bundeskanzler eine entscheidende Rolle habe, betonte am Freitag auch Karl Becker, der Obmann des Verbandes. Gleichzeitig sei das Regionalmanagement eine starke Achse des Bundeskanzlers in die Regionen.

Die Broschüre "Die Kraft der Regionen. Was 15 Jahre Regionalmanagement in Österreich bewirkt haben" ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.bundeskanzleramt.at/site/3500/default.aspx

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

