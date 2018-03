Sportminister Norbert Darabos gratuliert Claudia Lösch zu fünf Medaillen bei Ski-WM der Behinderten in Sestriere

Wien (OTS/BMLVS) - Nicht weniger als fünf Medaillen, dreimal Silber, zweimal Bronze, gewann die zweifache Paralympics-Siegerin Claudia Lösch bei den heute zu Ende gegangenen Alpinen Skiweltmeisterschaften in Sestriere.

Zu dieser großen Leistung gratulierte auch Sportminister Norbert Darabos der 22-jährigen Niederösterreicherin. Darabos zieht eine positive Bilanz dieser WM: "Claudia Lösch hat unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt und in jedem Einzelbewerb eine Medaille geholt. Auch die Leistungen unseres jungen Herrenteams waren durchwegs gut, für eine Medaille hat aber das notwendige Glück gefehlt, wenn man etwa an die drei vierten Plätze von Philipp Bonadimann denkt", so der Sportminister.

