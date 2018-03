SP-Hora ad FP-Mahdalik: Sonntagsschwafelei à la FPÖ

So genannter Verkehrssprecher kennt sich mit Tarifen offenbar nicht aus

Wien (OTS/SPW-K) - "Unser Ziel ist es nach wie vor, dass möglichst viele Menschen in Wien auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen", stellt der Verkehrssprecher der SPÖ Wien, Karlheinz Hora klar, "Tatsache ist, dass die Tarif-Arbeitsgruppe derzeit tagt. Die Ergebnisse aus diesem Prozess gibt es, wenn er abgeschlossen ist. Dass Herr Mahdalik glaubt, von einem 2,50-Fahrschein gehört zu haben, ist höchstens mit akustischen Halluzinationen zu erklären."

Auch zeige FP-Mahdalik inhaltlich schwere Schlagseite: "Wenn der so genannte Verkehrssprecher der FPÖ von einem Einzelfahrschein um 2,20 Euro fabuliert, dann ist deutlich, dass ihm die Tarifstruktur der Wiener Linien unbekannt zu sein scheint", zeigt sich Hora verwundert, "Der wahre Skandal ist also, dass sich jemand mit solchen Defiziten als Verkehrssprecher verdingt. Außerdem gehört Wien international zu den Städten mit den günstigsten Öffi-Tarifen. Hätte Herr Mahdalik aufgepasst, wäre ihm das bei seinen zahlreichen Dienstreisen such aufgefallen." Herr Mahdalik solle sich lieber auf die Probleme seiner eigenen Partei konzentrieren, wie etwa das FPK-hausgemachte Chaos in Kärnten. (Schluss)

