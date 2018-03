SP-Regierungskooridnator Ostermayer: Volle Unterstützung für BM Darabos - Ja zu Heeresreform!

Unqualifizierte Äußerungen der Sprecher der Interessensverbände sind strikt zurückzuweisen

Wien (OTS) - Der heute von den Sprechern der Österreichischen Offiziersgesellschaft, der Bundesvereinigung der Milizverbände sowie Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft geforderten Rücktrittsforderung von Bundesminister Norbert Darabos sei eine klare Absage zu erteilen, erklärte Dr. Josef Ostermayer, Regierungskoordinator der SPÖ.

"Darüber hinaus", so Ostermayer, "seien die unqualifizierten Aussagen der Sprecher der Interessensverbände wie etwa der Vergleich mit dem Stalinismus sowie die in den letzten Tagen immer wieder laut gewordene menschenverachtende Abqualifizierung gesellschaftlicher Gruppen strikt zurück zu weisen".

Einigkeit herrsche zwischen den Koalitionpartnern bei den Grundzügen der von BM Darabos gut vorbereiteten Sicherheitsstrategie:

Katastrophenschutz, Auslandseinsätze, Terrorismusabwehr, Landesverteidigung und Maßnahmen gegen Cybercrime.

Darüber hinaus stehe weiterhin außer Zweifel, dass Österreich an der Neutralität festhalte und ein NATO-Beitritt nicht zur Diskussion stehe.

Bundesminister Darabos habe sowohl in zeitlicher als auch organisatorischer Hinsicht das von ihm präferierte Modell eines Freiwilligenheeres vertieft. Nun gehe es darum das Thema in der Regierungskoordination sachlich, konstruktiv und zielorientiert zu diskutieren, betonte der SP-Regierungskoordinator.

Vorgesehen sind zudem Gespräche auf weiteren Ebenen, wie etwa mit den Wehr- und Sicherheitssprechern der Koalitionsparteien im Parlament um letztendlich zu einer breiten Diskussion zu gelangen.

Zudem werden Gespräche zwischen Außenminister Dr. Michael Spindelegger, Bundesminister Darabos und den beiden RegierungskoordinatorInnen, Dr. Maria Fekter (ÖVP) und Dr. Josef Ostermayer (SPÖ), erfolgen.

"In diesem Sinne werden in den kommenden Monaten die Themen Sicherheitsstrategie und Alternative zur Wehrpflicht zwischen den Koalitionspartnern sachlich und unter Beibehaltung eines kühlen Kopfes besprochen, mit dem Ziel, am Ende des Diskussionsprozesses die Bevölkerung zu befragen", schloß SP-Regierungskoordinator Ostermayer.

Rückfragen & Kontakt:

Elvira Franta Bakk. phil.

Pressesprecherin von

Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer

Telefon: 01 531 15-2656

elvira.franta @ bka.gv.at