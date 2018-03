Fekter: Höhere Strafen für Kulturdelikte wie Zwangsehe wünschenswert

Erfreulich, dass SPÖ nun auch zu dieser Einsicht gelangt ist

Wien, 23. Jänner 2011 (ÖVP-PD) "Höhere Strafen für Kulturdelikte wie Zwangsehen oder traditionsbedingte Gewalt wären durchaus wünschenswert", so Innenministerin Maria Fekter zu den heutigen Aussagen von Frauenministerin Heinisch-Hosek in der Tageszeitung "Österreich", und fügt hinzu: "Es ist erfreulich, dass nun auch die SPÖ zu dieser Einsicht gelangt ist." Fekter verweist in diesem Zusammenhang auf ihre eigenen Forderungen aus dem Jahr 2008, nach denen Delikte dieser Art härter zu bestrafen seien. ****

"Es handelt sich hier um ein Thema, das man noch viel stärker ins Zentrum rücken muss", so Fekter weiter. Nur so könne es gelingen, ein entsprechendes Unrechtsbewusstsein und auch Sensibilität für diese Art von Delikten zu schaffen. "Eines stelle ich unmissverständlich klar: Die Zwangsverheiratung junger Mädchen oder traditionsbedingte Gewalt haben in unserer Gesellschaft nichts verloren. Wer sich dessen schuldig macht, hat von uns Null Toleranz zu erwarten. Entsprechend hohe Strafen wären ein adäquates Mittel, um dem den nötigen Nachdruck zu verleihen und ein Unrechtsbewusstsein zu schaffen, um die zentralen Werte unserer Gesellschaft noch deutlicher zu machen", schließt die Innenministerin.

