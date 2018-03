Kaltenegger zu Bucher: BZÖ ist leistungsfeindliche Linkspartei

Für Eintopfschule, gegen das Bundesheer, gegen Sicherheit und wirtschaftspolitisch inkompetent

Wien, 23. Jänner 2011 (ÖVP-PD) "Das BZÖ ist mittlerweile eine leistungsfeindliche Linkspartei", betont ÖVP-Generalsekretär Fritz Kaltenegger angesichts der heutigen Aussagen von BZÖ-Chef Bucher in der ORF-Pressestunde. "In der Bildung sind sie für eine Eintopfschule und Gleichmacherei, in der Sicherheitspolitik treten sie gegen das österreichische Bundesheer ein, gegen die Sicherheit unseres Landes, und in wirtschaftspolitischen Fragen sind sie inkompetent", so Kaltenegger, und abschließend: "Das zeigt sich deutlich, wenn man mehr oder weniger wieder für die Rückkehr des Schillings eintritt und nicht einmal weiß, dass die Krisenrettungsaktion der Sicherung der Spareinlagen und Kredite der Häuslbauer, Sparer und Familien gedient hat."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at