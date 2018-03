FPÖ: Kickl zu Pressestunde: BZÖ ist ein Nest von Widersprüchen

Wer eine halbe Stunde braucht, um seine Linie zu erklären, ist kein seriöses Angebot für die Wähler

Wien (OTS) - "Der heutige Auftritt von BZÖ-Obmann Bucher gab dem Fernseh-Zuschauer einen treffenden Einblick auf die Mühseligkeiten dieser gscheiterten Partei", erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Bucher habe fast die ganze Zeit gebraucht, die ohnehin inexistente Linie seiner Partei zu erklären, die seltsamen Wortspenden seiner Parteikollegen wieder gerade zu rücken und am Ende das selbst angekündigte Euro-Volksbegehren wieder abzusagen. "Über all dem das Motto: Man kann ja g'scheiter werden", so Kickl: "Es wäre wohl besser, diesen Prozess erst einmal abzuschließen und sich in der Zwischenzeit aus der Politik zurückzuziehen. Dieses Nest von Widersprüchen ist dem Wähler unzumutbar."

