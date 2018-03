Antrittsgebühren für die Medizin-Aufnahmetests auch in Graz

HochschülerInnenschaft an der MUG sieht dies mit Bedauern

Graz (OTS) - Die HochschülerInnenschaft an der Medizinischen Universität Graz sieht den am Freitag getroffenen Beschluss, an allen drei österreichischen Medizinischen Universitäten Gebühren für die Teilnahme an den jeweiligen Aufnahmeverfahren einzuführen mit Kopfschütteln.

Die Studierendenkurie hat sich in der vorangegangenen Senatssitzung eindeutig gegen die Einführung von solchen Gebühren ausgesprochen. Grund hierfür waren Bedenken in Hinsicht auf die soziale Abfederung, die bei der vorgeschlagenen Verordnung in keiner Weise berücksichtigt worden war und auch die Angst, dass es nicht allein bei diesen Gebühren bleiben könnte.

Trotz einer kontroversen Diskussion konnten die Bedenken der StudierendenvertreterInnen die Einführung dieser Maßnahme nicht verhindern. "Natürlich verstehen wir einerseits die Gründe unserer Universität, derentwegen sie sich bei dieser Angelegenheit Innsbruck und Wien angeschlossen hat. Allerdings denken wir nicht, dass die Einhebung von 90 Euro die optimale Lösung für das Problem der BewerberInnen, die kurzentschlossen trotz Anmeldung nicht zum Auswahlverfahren oder zu den EMS-Tests erscheinen und so außerordentliche Kosten für die zur Verfügungstellung der Ressourcen verursachen, ist", sind sich Elisabeth Amberger, Lisa Tarmann und Markus Baumgartner, Vorsitzteam der HochschülerInnenschaft an der MUG, einig.

Unterstützung hierbei werden sie auch von den Studienvertretungen erhalten. "Unser Anliegen ist es, weiterhin mit dem Rekorat in Verbindung zu bleiben, um doch noch mögliche Abfederungsmechanismen ausarbeiten zu können", so das Vorsitzteam weiter. Von Seiten des Rektorats wurde hier auch bereits ein Entgegenkommen signalisiert.

Des weiteren fordert die HochschülerInnenschaft, dass zumindest an der MUG die Gebühren erst im Rahmen der Abgabe der Bewerbungsunterlagen (Einsendeschluss Ende April) eingehoben werden, um somit StudienwerberInnen - gerade MaturantInnen die im Februar eine Teilnahme erst schwer abschätzen können - mehr Zeit zur Entscheidungfindung einzuräumen und Ihnen und deren Familien eine unnötige finanzielle Belastung zu ersparen.

