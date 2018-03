Kräuter: "Appell an ÖVP-Aufsichtsgremium zum ÖIAG-Stopp"

Abschaffung wäre eine rasche Spar- und Verwaltungsreformmaßnahme

Wien (OTS/SK) - Im Vorfeld des morgen, Montag, tagenden Aufsichtsrates der Staatsholding ÖIAG appelliert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter an die ÖVP-Verantwortungsträger des Kontrollgremiums, das Auswahlverfahren für einen Michaelis-Nachfolger zu stoppen. Kräuter: "Die Zukunft der ÖIAG ist völlig unklar, daher ist die Suche nach einem hochbezahlten ÖIAG-Chef absolut sinnlos. Seitens der SPÖ wird es weder eine Zustimmung zu weiteren Privatisierungsvorhaben noch zu einer Aufblähung der ÖIAG mit zusätzlichen Zuständigkeiten geben." ****

Selbst in ÖVP-Wirtschaftskreisen werde eine Abschaffung der ÖIAG präferiert, von Johannes Ditz über Claus Raidl bis zum selbst als Kandidat genannten Herbert Paierl wird eine Michaelis-Nachfolge im Grundsatz in Frage gestellt. Paierl habe gegenüber der Kleinen Zeitung sarkastisch gefragt, was das denn "überhaupt für ein Job" sei.

Abschließend stellt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest: "Eine Abschaffung der ÖIAG wäre eine rasche Spar- und Verwaltungsreformmaßnahme." (Schluss) bj

