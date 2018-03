FPÖ: Graf fordert Gegenfinanzierung für Parlamentsumbau durch Verwaltungsreform

Weitere Bedingungen für FPÖ-Zustimmung sind Abspecken des Projekts, genaue Zielausrichtung und Rechnungshofkontrolle ab Beginn

Wien (OTS) - Der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) bezeichnet die von Nationalratspräsidentin Prammer (SPÖ) vorgelegten Unterlagen für den Parlamentsumbau als nicht ausreichend. "Damit wir diesem Projekt unsere Zustimmung geben, muss noch vieles daran verbessert werden", so Graf, der zunächst an den Berechnungen Kritik übt: "Die Sanierung selbst und die von Prammer angestrebten Umbauten kosten rund 156 Millionen Euro. Aber dann wird draufgeschlagen ohne Ende. 35 Prozent Reserve für Unwägbarkeiten, 20 Prozent Bauherrenreserve, 20 Prozent Schwankungsbreite - jeweils stufenweise und nicht bloß auf den ursprünglichen Betrag bezogen. Dann kommen nocht die Kosten für die Übersiedlung während der Umbauzeit dazu und ebenso die Kostensteigerung laut Baukostenindex, weil ja erst ab 2014 gebaut werden soll. Wenn man dann noch die Mehrwertsteuer dazugibt, dann sind wir bei sagenhaften 520 Millionen Euro", rechnet Graf vor:

"Das ist weit mehr als das Dreifache der tatsächlich erhobenen Kosten. Ich habe den Eindruck, man plant hier ein zweites Skylink-Debakel schon von Anfang an, damit man nachher nicht kritisiert wird oder sogar gut dasteht vor der Öffentlichkeit, wenn es doch nicht so teuer ist."

Laut Graf werden die Freiheitlichen auf Basis dieser Kalkulation dem Umbau nicht zustimmen. Es seien allerdings noch einige Wochen Zeit, um die Pläne zu konkretisieren. "Wir wollen eine klare Zielausrichtung. Brauchen wir wirklich 37 Ausschüsse oder können wir hier einsparen? Brauchen wir wirklich eine Demokratiewerkstatt oder erfüllen wir hier eine Aufgabe des Bildungsministeriums? Brauchen wir wirklich zusätzliche Veranstaltungsräume und wenn ja, sollen diese für Veranstaltungen ohne Parlamentsbezug wenigstens zu Marktpreisen vermietet werden? Wenn man hier sparsam denkt, spart man auch bei den zusätzlich benötigten Flächen, und das Projekt wird insgesamt billiger", erklärt Graf, der zudem die Frage aufwirft, was mit den derzeit zugemieteten Flächen außerhalb des Parlamentsgebäudes geschehen solle: "Wenn die Nutzfläche im Parlament erweitert wird, gehe ich davon aus, dass wir die nicht mehr brauchen", so Graf. Eine weitere freiheitliche Bedingung sei, dass der Rechnungshof von Anfang an die Planung und Ausführung des Umbaus kontrolliert.

"Am wichtigsten ist für uns aber die Frage: Woher nehmen wir das Geld? Erst vor wenigen Wochen haben Rot und Schwarz den Familien hunderte Millionen Euro weggenommen, und jetzt wollen sie sich bis zu 520 Millionen für den Parlamentsumbau genehmigen. Da gehen wir sicher nicht mit", stellt Graf fest und verlangt eine Gegenfinanzierung in Form einer Verwaltungsreform: "Wir wollen fixiert wissen, dass im Verwaltungsbereich Einsparungen von 500 Millionen pro Jahr langfristig umgesetzt werden. Sonst ist eine derartige Summe für die Parlamentsrenovierung der Bevölkerung gegenüber nicht argumentierbar." Eine entsprechende Beschlussfassung hält Graf für kurzfristig möglich: "Der Rechnungshof hat hunderte Sparvorschläge für die Verwaltung erarbeitet. Es scheitert nur daran, dass sich SPÖ und ÖVP bisher nicht bewegen wollten."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at