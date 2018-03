BM Darabos gratuliert Benjamin Karl zu zweitem WM-Gold und ÖSV-Team zu Gesamt-Leistung

Zweite Medaille auch für Claudia Riegler rundet erfolgreiche Bilanz des ÖSV Teams ab

Wien (OTS/BMLVS) - Grund zur Freude für alle Wintersport-Fans in Österreich gab es am Wochenende dank der tollen Leistungen unserer Snowboarder zum Abschluß der Weltmeisterschaft in La Molina, Spanien.

Sportminister Mag. Norbert Darabos gratuliert Österreichs Snowboard-Team zum Abschluß der WM einmal mehr zu den Erfolgen:

"Benjamin Karl hat nach der Verschiebung des Bewerbs und den schwierigen Qualifikationsläufen wirkliche Nervenstärke bewiesen. Die Goldmedaille und auch die tolle Leistung von Claudia Riegler unterstreicht, daß der Weg zu Medaillen im Snowboard über Österreichs Team führt. Die fünf Medaillen unterstreichen die konstante Entwicklung im Snowboard-Sport. Ich gratuliere dem gesamten Team, allen Betreuern und Unterstützern zu diesen wirklich erfreulichen Erfolgen".

