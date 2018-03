Ein Elektro-Auto fürs beste Energiewunder

Die GewinnerInnen des Energiewunder-Wettbewerbs von Wien Energie stehen fest.

Wien (OTS) - Beim ersten Energiewunder-Wettbewerb von Wien Energie wurden die originellsten Ideen zum nachhaltigen und umweltfreundlichen Umgang mit Energie gesucht. Unter mehr als 500 Einreichungen wurden die besten 50 Vorschläge mit Preisen im Gesamtwert von 52.000 Euro belohnt. Über den Hauptpreis, ein XIROO Elektro-Auto freut sich Michael Caesar Mungitsch.

Von 1. November bis 10. Dezember 2010 machten sich rund 500 Einreicher Gedanken über ausgefallene Energiespar-Ideen beim Energiewunder-Wettbewerb von Wien Energie. Eine Fachjury wählte die 50 besten Ideen aus.

Der Hauptpreis, ein XIROO Elektro-Auto, ging an Michael Caesar Mungitsch. Er hatte die Idee eines "Jahreszeitenkühlschranks". Im Winter verwendet das Gerät die Außenluft zur Erleichterung des Kühlprozesses. Im Sommer hingegen wird die warme Abluft des Kühlkreislaufes nach außen geleitet und die Wohnung dadurch nicht zusätzlich erwärmt. Der glückliche Sieger Mungitsch: "Es wurden so viele gute und originelle Ideen eingereicht, dass ich bis zuletzt nicht sagen konnte auf welchem Platz mein Jahreszeitenkühlschrank landen würde. Umso größer war natürlich die Freude, als ich erfuhr dass ich den 1. Platz gewonnen hatte. Dieser Wettbewerb hat viele Menschen zum Nachdenken angeregt, sowohl Teilnehmer als auch Außenstehende, die über die Medien oder ihren Freundeskreis davon gehört haben. Daher ist es umso beachtenswerter, dass gerade ein Energieunternehmen einen solchen Wettbewerb ins Leben ruft und die Menschen damit zum Energiesparen anregt. Ich werde viele der veröffentlichten Ideen künftig in meinen Alltag mit einfließen lassen und freue mich natürlich ganz besonders, mit meinem neuen Auto nun auch im Verkehr sparsam und günstig unterwegs zu sein."

Ein energieeffizientes Haushaltsgeräte-Set von AEG erhielt Melike Jilka für den zweiten Platz. Ihr Energiewunder ist eine "Kinetic-Energy-Garage". Die Autos in der Garage fahren auf ein Förderband auf, anstatt über die Rampe bergab zu rollen, und werden durch ihr eigenes Gewicht in die Tiefe gezogen. Ein an den Enden des Förderbandes angebrachter Generator erzeugt aus der Bewegung Strom. Stefan Schmidt gewann den dritten Preis, ein Cruiser E-Bike von El-Cycle. Seine Idee: Ein energieerzeugender Einkaufswagen, der mit einem Dynamo am hinteren Wagenrad Strom für das Laden des Handys bzw. Kaufhaus-GPS liefert.

Wien Energie-Geschäftsführer Robert Grüneis gratulierte den Hauptgewinnern im Rahmen einer kleinen Feier im Wien Energie-Haus in der Mariahilfer Straße. Wien Energie-Marktkommunikationsleiterin Alexandra Radl: "Ein Energiewunder zu schaffen ist eine kreative Aufgabe. Dazu braucht es viele Menschen und gute Ideen. Daher haben wir eine eigens geschaffene Internet-Seite genutzt, die den Community-Gedanken förderte. Gemeinsam wurde an Energiewundern gearbeitet, darüber diskutiert und so die beste Idee gekürt".

Die besten Energiewunder samt ihren Erfindern gibt es unter www.energiewunder.at zum Nachlesen.

Foto

Download-Link:

http://mediathek.wienenergie.at/pindownload/login.do?pin=AQCT8

Sollte der erste Link nicht gleich funktionieren, einfach den PIN-Code: AQCT8 selbst eingeben: http://mediathek.wienenergie.at/ Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Beschreibung).

Über Wien Energie:

Wien Energie ist der größte Energiedienstleister Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als 2 Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, NÖ und Burgenland mit Strom, Gas und Wärme.

Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Ilona Matusch

Tel.: +43 1 53123-73902

ilona.matusch @ wienenergie.at

www.wienenergie.at/presse