Triester Straße: Verkehrsmaßnahmen rund um die Erneuerung Wiens wichtigster Wasserstraße

Wien (OTS) - Bis 30. Juni 2011 wird in der Triester Straße

zwischen dem Wienerberg und der Davidgasse auf 750 Metern Länge das wichtigste Wasserrohr Wiens ausgetauscht. Es versorgt rund 150.000 Wienerinnen und Wiener mit Trinkwasser aus der Ersten Hochquellenleitung. Durch dieses Rohr fließen täglich 20 Millionen Liter kristallklares Wasser. Das entspricht 140.000 Vollbädern oder zwei Millionen Kisten Mineralwasser.

Ab Dienstag, 25. Jänner kommt es aufgrund der Baumaßnahmen in der Triester Straße zu Verkehrseinschränkungen: Bis Ende Juni sind auf der Triester Straße zwischen Windtenstraße und Davidgasse nur zwei Spuren in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Die Querstraßen Franz-Schuh-Gasse, Quaringasse, Hardtmuthgasse und Angeligasse werden Richtung Triester Straße zu Sackgassen. Die Windtenstraße, Troststraße und Davidgasse bleiben in der Verkehrsführung unverändert. Von der Triester Straße kann man in die Inzersdorfer Straße einbiegen, von der Inzersdorfer Straße allerdings nicht in die Triester Straße.

Im ersten Schritt wird der Transportrohrstrang in 2,4 Metern Tiefe verlegt. Dieser hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Ebenfalls getauscht wird der kleinere Versorgungsrohrstrang für die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Triester Straße. Seitlich versetzt wird dieser in derselben Künette verlegt und verläuft in einer Tiefe von 1,7 Metern.

Beim Rohrtausch in der Triester Straße handelt es sich um einen geplanten und erforderlichen Austausch, da die Leitungen ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Im direkten Anschluss an die Arbeiten der Wiener Wasserwerke erfolgt die definitive Straßeninstandsetzung durch die MA 28 - Straßenbau bis Ende Juni. Die Gesamtbauzeit ist mit fünf Monaten gemessen an der Größe der Baustelle und am Umfang der erforderlichen Arbeiten sehr kurz.

