"profil": Filmemacher Mike Leigh: In Großbritannien sei derzeit "die gefährlichste und exzentrischste Regierung" an der Macht

Britischer Regisseur kritisiert Regierungschef David Cameron in drastischen Worten

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden

Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" geht der Filmemacher Mike Leigh, 67, mit der konservativen britischen Regierung unter Premier David Cameron hart ins Gericht. "Wir haben es geschafft, in Großbritannien eine verantwortungslose rechte Regierung zu installieren", sagt Leigh. "Ich fürchte, dass es die gefährlichste und exzentrischste Regierung ist, die England je erlebt hat. Cameron entmachtet unter dem Deckmantel seiner perversen Vorstellung von ,Demokratie' schamlos eine staatliche Einrichtung nach der anderen." Sein Demokratieverständnis gehe davon aus, dass "etwas erst demokratisch sein kann, wenn es in Privatbesitz ist".

Die Briten seien, so Leigh im "profil"-Interview weiter, "gerade dabei, aus der gemütlichen Enttäuschung, die New Labour darstellte und an die man sich gewöhnt hatte, aufzuwachen - und langsam steigt in uns allen tatsächlich Panik auf. Dann blickt man nach Amerika und findet dort eine Bewegung wie die Tea Party vor." Man müsse befürchten, dass sich da "ein weltweiter Trend zur sozialen Verantwortungslosigkeit, zu einer infantilen neuen Form des Faschismus abzeichnet."

