ÖSTERREICH: ÖVP plant Volksbefragung mit vier Fragen

Parteistrategen wollen so Niederlage bei Wehrpflicht-Plebiszit verhindern

Wien (OTS) - Die ÖVP will aus dem Dilemma einer Wehrpflicht-Volksabstimmung mit einer Offensivstrategie herauskommen, berichtet ÖSTERREICH (Sonntag-Ausgabe). So soll es im kommenden Juni nicht nur zu einem Plebiszit über ein "Bundesheer neu" kommen: Nach Wiener Vorbild will man in der ÖVP der Wehrpflicht-Frage drei weitere Fragen an die Bevölkerung anhängen, erfuhr ÖSTERREICH aus ÖVP-Kreisen. Ziemlich sicher ist ein ÖVP-Vorstoß zu einer Befragung über Studiengebühren, dies um so mehr als die Studiengebühren-Abschaffung gerade von VfGH geprüft werde.

Das Motiv der ÖVP liegt auf der Hand: Eine Niederlage bei der Wehrpflicht soll durch einen Sieg bei einer anderen Frage aufgewogen werden. Die ÖVP will dem Vernehmen nach zumindest zwei von vier Fragen "gewinnen".

