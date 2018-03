Mohawk Industries, Inc. lädt ein zu seiner Online-Telefonkonferenz über das vierte Quartal 2010

Calhoun, Georgien (ots/PRNewswire) - Anlässlich der Veröffentlichung der Einnahmen im 4. Quartal 2010 am Dienstag, den 22. Februar 2011, lädt Mohawk Industries, Inc. zur Liveübertragung seiner Telefonkonferenz am Mittwoch, den 23. Februar 2011, um 11.00 Uhr (ET) ein.

Was: Telefonkonferenz Mohawk Industries, Inc., Einnahmen im 4. Quartal 2010 Wann: 23. Februar 2011 11.00 Uhr (ET) Wo: http://www.mohawkind.com Unter der Rubrik "Investor Information" Wie: Live über das Internet - Loggen Sie sich über die oben genannte Adresse im Internet ein oder Live-Telefonkonferenz - Rufnummer 1-800-603-9255 (USA/Kanada) - Rufnummer 1-706-634-2294 (internat./lokal) - Konferenz-ID: 38370453

Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für Wohn- und Geschäftsräume. Das Produktangebot von Mohawk umfasst ein breites Spektrum an Teppich-, Keramik-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie Teppichen. Vertrieben werden die Produkte unter den führenden Marken der Branche, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Dal-Tile, American Olean, Unilin und Quick Step. Durch seine einzigartige Verkaufs- und Werbestrategie hilft Mohawk seinen Kunden, Wohnträume zu verwirklichen. Mit einer eigenen LKW-Flotte und mehr als 250 lokalen Verkaufsstellen bietet das Unternehmen einen Service der Spitzenklasse.

Wer zum angegebenen Zeitpunkt nicht bei der Konferenz zuhören kann, hat bis Mittwoch, den 23. März 2011, die Möglichkeit, eine Aufzeichnung derselben von der Website von Mohawk Industries, Inc., unter der Rubrik Investor Relations, abzurufen. Darüber hinaus steht die Aufzeichnung bis Mittwoch, den 9. März 2011, unter der Rufnummer 1-800-642-1687 (USA/Kanada) oder +1-706-645-9291 (internat./lokal) und der Konferenz-ID 38370453 auch telefonisch zur Verfügung.

