Neues Volksblatt: "Bettelverbot" (von Michael Kaltenberger)

Ausgabe vom 21. Jänner 2011

Linz (OTS) - Nach der Debatte im Innenausschuss des oö. Landtags deutet alles darauf hin, dass auch in Oberösterreich ein Bettelverbot erlassen wird.

Ein heikles Thema; ein Thema, das in der politischen Debatte den Druck auf die Tränendrüse geradezu herausfordert.

Trotzdem sind sich die Landtagsparteien in Oberösterreich einig, dass ein Verbot kommen muss, weil die Rufe aus den Städten und Gemeinden nach einer Handhabe gegen ausländische Bettlerbanden immer lauter geworden sind.

Nur die Grünen sind gegen das Bettelverbot, weil es, wie sie meinen, sinnvoller wäre, die Armut und deren Ursachen zu bekämpfen anstatt sie zu verstecken.

Grundsätzlich haben die Grünen recht, dass die Armut bekämpft werden muss. Es wäre aber etwas viel von den Oberösterreichern verlangt, die Armut in den - zumeist osteuropäischen - Herkunftsländern der Bettlerbanden auszurotten. Abgesehen davon, dass jene, die in oberösterreichischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen um Almosen bitten, oft noch Kinder, vom Erbettelten ohnehin nicht viel haben; das meiste kassieren die Drahtzieher und Ausbeuter im Hintergrund. Die Tränendrüse ist daher die falsche Antwort auf die Bettlerbanden.

