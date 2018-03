WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Barack Obamas chinesisches Dilemma - von Michael Laczinsky

US-Politik will stärkeren Yuan, US-Firmen wollen vor Ort fertigen

Wien (OTS) - Es ist ein Zeichen der Zeit, wenn der Präsident der mächtigsten Nation der Welt während eines Treffens mit dem Staatsoberhaupt einer aufstrebenden Macht Folgendes von sich gibt:

"Wir wollen euch Autos verkaufen, Flugzeuge, Software - überhaupt alle möglichen Dinge." Das bedeutet zunächst einmal, dass (anders als noch vor 100 Jahren) das öffentliche Rasseln mit dem Säbel im frühen 21. Jahrhundert nicht zum guten Ton gehört. Heute wird auf der Weltbühne mit Containerschiffen und Exportkrediten gerungen, nicht mit Panzern und Infanterie - ein Fortschritt.

Doch stimmt das eingangs erwähnte Statement, mit dem US-Präsident Barack Obama seinen Kollegen Hu Jintao in Washington begrüßte? Gewiss: Oberflächlich betrachtet ist das Volumen der Exportgeschäfte, die US-Firmen anlässlich der chinesischen Staatsvisite präsentierten, gewaltig: Waren und Dienstleistungen im Wert von 45 Milliarden US-$ sollen an die Volksrepublik verkauft worden sein. Doch erstens war der Löwenanteil dieser Deals bereits seit Jahren fix geschnürt und wurde aus gegebenem Anlass nochmals aus der Schublade geholt, und zweitens sind diese 45 Milliarden nur wenig mehr als ein Tropfen im Ozean. Chinas Exporte belaufen sich auf knapp 1500 Milliarden $ pro Jahr. Und davon geht ein gutes Siebentel in die USA.

Wer Berichte über die Beziehungen zwischen China und den USA aufmerksam verfolgt, wird zudem feststellen, dass es einen weiteren Grund zur Skepsis gibt: Es ist die Divergenz zwischen Politik und Wirtschaft in den USA hinsichtlich der chinesischen Währung. Während Parlamentarier auf beiden Seiten des politischen Spektrums eine Aufwertung des Yuan fordern und mit Strafzöllen drohen, legen die US-Konzerne ihr Augenmerk vermehrt auf den Schutz des geistigen Eigentums und den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in China.

Das hat zwei Gründe: Zum einen werden chinesische Produkte ohnehin teurer - nicht wegen eines stärkeren Yuan (er wertet zwar auf, aber nur im Schneckentempo), sondern wegen einer Inflationsrate von derzeit 5,1 Prozent. Zum anderen zeigt es sich, dass die Unternehmen vor allem an besseren Rahmenbedingunen am chinesischen Markt interessiert sind. Obama hat schon recht: US-Firmen wollen den Chinesen Autos, Flugzeuge und Software verkaufen - aber all das wollen sie am liebsten vor Ort produzieren. Das ist gut für die Aktionäre, aber problematisch für die amerikanischen Arbeitnehmer. Dieses Dilemma wird dem US-Staatschef mit Sicherheit noch Kopfzerbrechen bereiten.

