Gleichbehandlung - BZÖ-Schenk: Vernaderung, Streit und Neid kommen

ÖVP fällt bei Strafen um

Wien (OTS) - "Vernaderungen, Streit und Neid sind die "Verbesserungen" für Frauen beim neuen Gleichbehandlungsgesetz. Hier gibt es keinen Grund zur Freude. Die Frauen erhalten keinen Cent mehr und die Gehaltsschere klafft weiterhin auseinander", so BZÖ-Frauensprecherin Martina Schenk am Beginn ihrer Rede zum neuen Gleichbehandlungsgesetz von SPÖ und ÖVP.

Das Gleichbehandlungsgesetz sei von Anfang an vom Streit zwischen SPÖ und ÖVP geprägt gewesen. Besonders die ÖVP habe sich immer vehement gegen Strafen ausgesprochen. "Jetzt ist die ÖVP umgefallen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden bestraft, wenn sie über ihre Gehälter sprechen. Das lehnen wir ab, denn das ist das gute Recht jedes Arbeitnehmers", so Schenk besonders in Richtung der ÖVP-Frauenchefin Schittenhelm. Abschließend forderte Schenk die Beseitigung von echten Diskriminierungen wie unterschiedlichen Fahrpreisen für Männer und Frauen. "Gleichbehandlung darf auch nicht Männerdiskriminierung sein", so Schenk.

