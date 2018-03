Pilotprojekt Bad Deutsch-Altenburg in Vorbereitung

Vorhaben bringt deutliche Verbesserungen für das sensible Ökosystem im Nationalpark

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund teilweise widersprüchlicher Meldungen rund um das Pilotprojekt Bad Deutsch- Altenburg bekräftigt via donau erneut die Einladung für Expertinnen und Experten sowie Umweltschutzgruppen zum Runden Tisch am 26. Jänner 2011 in Hainburg. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus dem Planungsteam sollen dort nochmals Ziele und Umsetzungsmaßnahmen diskutiert und offen gelegt werden. Es ist geplant, dass alle Maßnahmen von einem wissenschaftlichen Monitoring und einer ökologischen Bauaufsicht begleitet werden, um eine möglichst schonende Umsetzung und einen maximalen Erkenntnisgewinn zu erreichen.

Gemeinsames Ziel von via donau, Nationalpark Donau-Auen und weiteren zahlreichen Projektbefürwortern von NGOs und Wissenschaft ist eine möglichst zeitnahe Ergreifung von effizienten Maßnahmen zur Verhinderung der Sohleintiefung. Die Donau östlich von Wien gräbt sich im Mittel etwas mehr als zwei Zentimeter pro Jahr tiefer in ihr Bett ein - mit gefährlichen Folgen für die Umwelt, den Hochwasserschutz und die Schifffahrt.

Rückfragen & Kontakt:

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Mag. Eva Michlits

1220 Wien, Donau-City-Straße 1

presse @ via-donau.org, www.via-donau.org