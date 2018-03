Nationalrat - Lapp: Darabos ist Garant, dass mit Bedacht und Einsatz für die Zukunft des Bundesheeres gearbeitet wird

Lapp kritisiert persönliche und diffamierende Angriffe der Opposition

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalratsabgeordnete Christine Lapp kritisierte am Donnerstag im Nationalrat die persönlichen und diffamierenden Angriffe auf Verteidigungsminister Norbert Darabos. "Die Landesverteidigung und das Bundesheer sind viel zu schade, als dass wir uns mit diesem populistischen und diskriminierenden Geplänkel beschäftigen können. Ich rufe Sie dazu auf, eine sachliche und inhaltliche Diskussion zu führen, wie sie von Minister Darabos geführt wird", so Lapp in Richtung Opposition. Darabos sei ein Garant dafür, dass mit Bedacht und Einsatz für die Zukunft des Bundesheeres gearbeitet wird. ****

Lapp weiter in Richtung FPÖ: "Ich verstehe Ihre Wehleidigkeit, denn mit Ihren Themensetzungen sind Sie nicht bei der Bevölkerung. Die jungen Leute stehen auf der Seite von Minister Darabos." Klar sei, dass es neue Ausgangslagen für die Landesverteidigung gebe. Mit einem Freiwilligenheer mit starker Milizkomponente könnten die Anforderungen an das Bundesheer bestens erledigt werden, so Lapp. Zudem sei sichergestellt, dass das Heer weiterhin in der Gesellschaft fest verankert und sowohl der Katastrophenschutz als auch Auslandseinsätze gewährleistet bleiben. "Darabos bringt neue Vorschläge, um das Bundesheer in die Zukunft zu führen, während sich die Beharrungskräfte nicht an neue Gegebenheiten anpassen und alles beim Alten belassen wollen", sagte Lapp. (Schluss) pl/sv

