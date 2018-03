Nationalrat: BZÖ-Scheibner für Umstellung auf ein Freiwilligenheer

Ad FPÖ: "Man kann heute nicht mit den Modellen Kreiskys Sicherheitspolitik machen"

Wien (OTS) - "Beschämend, was die FPÖ geboten hat", kommentierte der stellvertretende BZÖ-Klubobmann Abg. Herbert Scheibner in seinem Debattenbeitrag die Begründung der Dringlichen Anfrage. "Gegen Minister Darabos gibt es aber auch viel sachliche Kritik", so Scheibner, der riet, erst eine neue Sicherheitsdoktrin zu schaffen und dann die Aufgaben einer modernen Armee zu definieren. "Ich möchte eine starke Armee mit ordentlicher Ausbildung und leistungsgerechter Entlohnung", verlangte Scheibner.

Es sei "bezeichnend, dass sogar der Grüne Pilz ein sachlich fundiertes Modell zur Heeresreform vorgelegt hat", die FPÖ aber unsachlich argumentiere. "Kreisky zitieren - das ist 30 Jahre her! Man kann heute nicht mit den Modellen Kreiskys Sicherheitspolitik machen", so Scheibner in Richtung Strache und: "Wollen Sie das 34er Jahr im 21. Jahrhundert heraufbeschwören? Das ist absolut unsachlich!" Des Weiteren erinnerte Scheibner die FPÖ daran, dass sich in deren Programm aus dem Jahr 2005 die Wahrung der immerwährenden Neutralität finde - "Seit der Verfassungsänderung 1998 ist nämlich die immerwährende Neutralität von der rot-schwarzen Regierung abgeschafft worden." In ihrem Parteiprogramm 2005 bekenne sich die FPÖ zur Neutralität, aber auch zu den Petersberger Aufgaben außerhalb der EU. "Die Petersberger Aufgaben beinhalten aber auch friedensschaffende Maßnahmen, Kampfeinsätze gegen den Willen eines der Streitparteien. Wie ist das nun mit dem Grundsatz der immerwährenden Neutralität vereinbar?", so Scheibner in Richtung FPÖ.

Zu Darabos meinte Scheibner: "Ein Soldat lebt in der Lage, das lernt man schon in der Grundausbildung, das heißt man muss immer die Lage, das Umfeld beobachten und - wenn sich die Lage ändert - muss man entsprechend darauf reagieren". In diesem Zusammenhang kritisierte Scheibner den Verteidigungsminister, weil dieser am 2. Oktober 2010 noch ein Bekenntnis zur allgemeinen Wehrpflicht abgegeben hatte, zwei Tage später aber schon von einer Volksbefragung zur Aufhebung der Wehrpflicht in Aussicht gestellt hatte. "Eine Aussage des Wiener Bürgermeisters allein kann doch nicht daran schuld sein?", fragte Scheibner.

Die gültige Sicherheitsdoktrin sei als Basis durchaus brauchbar, "sie ist nicht so schlecht, eventuell fehlt Cyberwar", erklärte Scheibner. Fraglich sei aber, welche Aufgaben das Bundesheer künftig leisten solle. "Für den Katastrophenschutz reicht ein Technisches Hilfswerk. UNO-Einsätze sind Vergangenheit, weil die Blauhelme kein Mandat haben."

"Ich will ein aktives Bundesheer, dass sich den Aufgaben stellen kann", so Scheibner. Für ihn kommt nur eine starke und leistungsfähige Berufsarmee in Frage. "Wir sollten doch ausreichend Freiwillige bekommen, die stolz sind, für Österreich zu dienen", erklärte der stellvertretende BZÖ-Bündnisobmann und erinnerte: "Ein Freiwilliger ersetzt vier Zwangsverpflichtete, die nur abrüsten wollen!" Gleichzeitig warnte er vor den Gefahren der derzeitigen Einsparungen beim Bundesheer: "Es ist gefährlich, Waffensysteme abzubauen, ihr Wiederaufbau dauert Jahrzehnte. Das vom BZÖ geforderte Aussetzen der Wehrpflicht kann im Bedarfsfall in wenigen Monaten wieder geändert werden!"

