"Vorarlberger Nachrichten" Kommentar: "Den Reformern fehlen die Ideen" (Von Kurt Horwitz)

Ausgabe vom 21.01.2011

Wien (OTS) - Politiker aller Parteien gefallen sich derzeit darin, uns Antworten an den Kopf zu werfen: Ob es um die Wehrpflicht, die Schul- und Bildungspolitik, Pensionssystem, Spitalswesen, die Pflegevorsorge oder die Steuerpolitik geht: Wir werden ständig mit irgendwelchen Reformplänen beglückt.

Was wir nicht oder jedenfalls viel zu selten hören, sind die richtigen Fragen: Wo soll Österreich, wo soll Europa in fünf oder zehn Jahren stehen? Das klingt zwar einfach, ist aber das Kernproblem des kommenden Jahrzehnts.

Unsere Spitzenpolitiker halten sich die falschen Berater: Sie lassen sich von ihnen erklären, was sie tun und wo sie inserieren müssen, um in der öffentlichen Meinung am besten da zustehen. Ideen bringen sie keine ein. Das Ergebnis sind überhastete Ankündigungen und schablonenhaft wiederholte Leerformeln.

Um erfolgreich Reformen anzugehen, müssten zunächst die Ziele definiert werden. Die Antworten sind dabei keineswegs auf Jahrzehnte hinaus in Stein gemeißelt. Ein Musterbeispiel dafür ist die Bildungspolitik. Bruno Kreisky wollte durch die Abschaffung von Schulgeld und Studiengebühren die Sozialstruktur verbessern. Auch die Nachkommen einkommensschwacher Schichten sollten studieren können. Das hat damals auch funktioniert, vor allem als psychologischer Eisbrecher.

Inzwischen ist diese Strategie überholt: Der "Vererbungsgrad" von Bildung und Einkommen ist in Österreich nach wie vor hoch und weit größer als beispielsweise in den USA. Dort heben die Universitäten exorbitante Studiengebühren ein; gleichzeitig sind sie aber verpflichtet, durch Stipendien für soziale Ausgewogenheit unter ihren Studenten zu sorgen. Wer wie die SPÖ aus Tradition auf der falschen Strategie beharrt, verliert das eigentliche Ziel leicht aus den Augen.

Ebenso falsch wäre es, ein Patentrezept zu suchen, mit dem unterschiedlichste Ziele erreicht werden können. Das versucht die ÖVP derzeit in der Wehrpolitik. Katastrophenschutz, die Arbeit der Zivildiener, Neutralität und Landesverteidigung werden in einen Topf geworfen. Auf welche Abwege eine solche Argumentation führen kann, zeigt die Sorge des Roten Kreuzes um Blutkonserven. An der Wehrpflicht festzuhalten, um genügend Soldaten als Blutspender an der Hand zu haben, wäre ein absurder Ansatz.

Wer Visionen hat, sollte nicht den Arzt aufsuchen, wie das der einstige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal seinem SPD-internen Widersacher Willy Brandt geraten hat: Er sollte vielmehr in die Politik gehen. Würde sich die Regierung mehr um die Verwirklichung politischer Visionen kümmern, statt ebenso verzweifelt wie vergeblich vermeintlicher Popularität nachzulaufen, wäre der zu Recht beklagte Reformstau längst Geschichte.

