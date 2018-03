Nationalrat - Cap: FPÖ bei Verteidigungspolitik nicht satisfaktionsfähig

Cap unterstützt Darabos-Pläne zur Neuaufstellung des Bundesheers

Wien (OTS/SK) - Verteidigungsminister Norbert Darabos ist der

erste Minister im Verteidigungsressort, der den Mut für eine Neuaufstellung des Bundesheeres aufgrund veränderter geopolitischer Herausforderungen hat. Das stellte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Donnerstag im Rahmen der Dringlichen Anfrage der FPÖ im Nationalrat fest. "Darüber hinaus stellt sich der Verteidigungsminister der öffentlichen Diskussion. Am Ende des Diskussionsprozesses soll auch eine Befragung der Bevölkerung stattfinden", so Cap. ****

In der Folge beschäftigte sich Cap mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der FPÖ und erinnerte an das Parteiprogramm der FPÖ aus dem Jahr 1997. Dort wird - ganz ähnlich wie bei dem derzeit von Verteidigungsminister Darabos präferierten Modell - die Sistierung der Wehrpflicht und der Aufbau einer Berufs- bzw. Freiwilligenarmee gefordert. Im Jahr 2005 wiederum habe die FPÖ eine allgemeine Dienstpflicht, entweder in Form eines Wehr- oder Sozialdienstes gefordert. "Die FPÖ ist in Fragen der Verteidigungs-und Sicherheitspolitik nicht satisfaktionsfähig", stellte Cap fest.

Es gehe darum, glaubwürdig ein Konzept vorzulegen und es in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Genau das habe der Verteidigungsminister gemacht, stellte der SPÖ-Klubobmann fest. "Norbert Darabos hat erstmals wichtige Fragen gestellt: Was braucht Österreich und das Bundesheer? Wie können die Ressourcen und Steuermittel klug und effizient eingesetzt werden? Wozu Zwang, wenn durch Freiwilligkeit professionellere Lösungen möglich sind? All diese Fragen werden jetzt diskutiert", so Cap. (Schluss) sas/sv

