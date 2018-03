Amon: Die Wehrpflicht steht für die ÖVP nicht zur Disposition

"Aber über Aufgaben und Strukturänderungen gesprächsbereit"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Wir verschließen uns nicht einer Diskussion über eine Reform des Bundesheeres. Aber die Wehrpflicht steht für die ÖVP nicht zur Disposition." Das erklärte ÖVP-Abg. Werner Amon MBA heute, Donnerstag, in der Debatte über die Dringliche Anfrage der FPÖ zum Thema Wehrpflicht.

"Für die ÖVP steht die Sicherheit im Zentrum. Ein Bundesheer ist kein besserer Bautrupp, sondern hat klare Aufgaben. Diese Aufgaben sind in der derzeit geltenden Sicherheitsdoktrin festgeschrieben. Wir sind bereit, gemeinsam neue Aufgaben zu definieren und eine neue Sicherheitsdoktrin zu verhandeln. Die Vorschläge der ÖVP hierzu liegen seit Monaten im Parlament. Nur die schon längst versprochenen Vorschläge des Verteidigungsministers hierzu lassen noch immer auf sich warten", bedauerte Amon. "Es liegt also an Ihnen, Herr Minister:

Wenn es seit der Bundesheerreformkommission 2004 tatsächlich gravierende Veränderungen gegeben hat, sollten wir über allfällige neue Aufgaben diskutieren. Aber die Debatte über die Gestaltung muss nach logischer Abfolge passieren: Zuerst Aufgaben festlegen, dann Strukturen."

"Darabos macht es uns nicht einfach. Denn mit seinen derzeitigen Debattenbeiträgen entfernt er sich vom Regierungsübereinkommen", sagte Amon weiter. Und der Verteidigungsminister habe innerhalb weniger Monate seine Meinung mehrfach geändert. So habe Darabos in einem selbst geschriebenen Gastkommentar im Standard noch im September 2010 bemerkenswerte Dinge gesagt, zitierte Amon in der Folge: "In Schweden rechnen Experten mit massiven Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung. Auch die von Wehrpflichtgegnern gerne ins Treffen geführten Pläne des NATO-Mitgliedsstaates Deutschland sind kein Grund, an unserem Erfolgsmodell zu rütteln. ? Mit einem Aus der Wehrpflicht wäre es nicht mehr möglich, die verfassungsmäßigen Vorgaben zu erfüllen. Ohne Grundwehrdiener könnten etwa nicht mehr zumindest 10.000 Soldaten für den Katastrophenfall (z.B. Hochwasser 2002) bereit gestellt werden. ? Eine Abschaffung der Wehrpflicht würde auch bedeuten, dass es keinen Zivildienst mehr gibt. Ohne Zivildiener würde das Gesundheits- und Sozialsystem ins Wanken geraten, erhebliche zusätzliche Kosten würden entstehen. ? Daher werden die jungen Staatsbürger auch in Zukunft Dienst für unsere Gesellschaft leisten - ob als Rekrut oder als Zivildiener." (Zitate aus dem Gastkommentar von Verteidigungsminister Darabos am 3.9.2010 im Standard)

Amon dazu: "Mit diesen Zitaten hätten wir kein Problem. Aber der Minister hat seither seine Meinung gleich mehrfach geändert. Vor wenigen Tagen noch war er für ein Berufsheer. Dann hat er sieben verschiedene Modelle präsentiert und sich für das dritte davon ausgesprochen. Sein eigenes Verteidigungskonzept für die Republik hat sage und schreibe 14 (!) Zeilen. Und heute ist im Kurier nachzulesen, dass Darabos gerade ein Buch an 12.000 Rekruten verteilen lässt, in dem er für die allgemeine Wehrpflicht eintritt. Wer soll sich da noch auskennen? So mit der Sicherheit des Landes umzugehen, ist bedenklich und hinterfragenswert."

Dem Verteidigungsminister seien daher Worte von Alois Mock sinngemäß ins Stammbuch geschrieben: "Fehler in unterschiedlichen Politikbereichen kann man korrigieren, Fehler in der Sicherheitspolitik kann man vielleicht nicht mehr korrigieren", mahnte Amon abschließend.

