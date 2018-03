CheapTickets, Vliegwinkel, Flugladen, BudgetAir und Vayama unter flügel von BCD

Zeist, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der

internationale Reisekonzern BCD Holdings N.V. kündigt heute die Fusion von CheapTickets, Vliegwinkel, Flugladen, BudgetAir und Vayama an. BCD Holdings führt diese Online Reiseanbieter, gemeinsam mit den Investoren ING Corporate Investments, Bluefield Investments und den Eigentümern der Beins Travel Group B.V. (CheapTickets), zusammen, und bildet hiermit eine neue Internet-Reiseorganisation mit weltweiter Reichweite.

CheapTickets und Flugladen sind Marktführer in den Niederlanden und Deutschland. Auch Vayama hat in kurzer Zeit eine wichtige Position auf dem Amerikanischen Reisemarkt eingenommen. CEO BCD, Joop Drechsel, sagt: "Durch die Verschmelzung dieser Betriebe entsteht eine starke und internationale Reiseorganisation. Unser gemeinschaftliches Ziel ist es, die derzeitige Vergegenwärtigung in den diversen Ländern zu verstärken, und daneben unsere Aktivitäten auf den Rest von Europa und Asien auszubreiten."

Der Online Reiseanbieter BudgetAir breitete seine Aktivitäten kürzlich nach Belgien, Frankreich und England aus, und Vayama wurde erfolgreich in Kanada, England, Thailand, Hong Kong und Singapur auf den Markt gebracht. "Jeder dieser Betriebe hat es kontinuierlich verstanden, seine Grenzen zu erweitern, und sie ergänzen einander auf vielen Ebenen", so Raymond Vrijenhoek, CEO Beins Travel Group.

Die neue Organisation unter Leitung des bestehenden Managements und mit einer Deutschen Niederlassung in Saarbrücken, ist in mehr als 15 Ländern mit circa 350 Mitarbeitern und einem jährlichen Gesamtumsatz von rund 750 Millionen US$ aktiv.

Die Bündelung der Kräfte wurde unter anderem durch ING Corporate Investments ermöglicht, die dieser neuen Kombination als Minderheitsgesellschafter zutreten.

Über BCD Holdings

Der Familienbetrieb BCD Holdings N.V. wurde 1975 von John Fentener in Vlissingen gegründet, und ist ein Marktführer in der Reiseindustrie. BCD Holdings besteht aus BCD Travel (Geschäftsreisen), Park 'N Fly (parken in der Nähe von Flughäfen), TRX (Reisetechnologie), Airtrade (Konsolidierung und Online Reisen), VakantieXperts (touristische Reisen), Vayama (Online Reisen in den USA) und Parkmobile International (mobile Park- und Verkehrsapplikationen). BCD Holdings ist in mehr als 90 Ländern aktiv mit circa 13.000 Mitarbeitern und einem Totalumsatz von 14,8 Milliarden US$, inklusive Franchising. Mehr Informationen:

http://www.bcd-nv.com.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Anmerkung für die Redaktion, nicht zur Publikation:

MehrInformation: BCD Management B.V., Saskia Wildschut,

+31-30-697-6141,saskia.wildschut @ bcd-nv.com