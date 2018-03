"KURIER"-Kommentar Karin Leitner: "Draufzahlerinnen"

Gleichbehandlung wäre gut - vor allem abseits der Ticket-Schalter.

Wien (OTS) - Alle Machos werden jubeln. Dass Frauen ab 60, Männer erst ab 65 ermäßigte Tickets für die Wiener Linien bekommen, gehe nicht länger an. Geschlechtsabhängige Fahrpreise seien verfassungswidrig, urteilen die Höchstrichter. Unterschiedliche Altersgrenzen würden gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Eine stichhaltige rechtliche Begründung. Warum sollen Frauen früher als Männer billiger wegkommen?

Die nicht-juristische, aus dem Leben gegriffene Antwort: Weil Frauen abseits der Ticketschalter noch immer draufzahlen. Sie bekommen nach wie vor für die gleiche Arbeit 18 Prozent weniger Gehalt. In den Führungsetagen sind sie nach wie vor unterrepräsentiert; nur sechs Prozent der Vorstände in börsenotierten Unternehmen sind weiblich. Viele Frauen müssen sich nach wie vor zwischen Kindern und Karriere entscheiden. Und so haben vier von zehn nur einen Teilzeitjob.

Die Folge von geringerer Gage und familienbedingter beruflicher Auszeit: Frauenpensionen sind im Schnitt um 40 Prozent niedriger als jene der Männer.

Und so sei Männern, die auf Gleichbehandlung pochen, gesagt:

Angesichts der vielen Benachteiligungen von Frauen sind die Öffi-Preise ein Luxus-Problem.

