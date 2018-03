Schlecker fokussiert Führung: Mit Doppelspitze Rusch (COO) und Sagur (CFO) neue Leitungsebene unterhalb der Eigentümerfamilie geschaffen

Ehingen (ots) -

Mit sofortiger Wirkung strukturiert Schlecker seine Führungsspitze neu. Thorben Rusch (40) wird COO des Konzerns und ist damit im In- wie Ausland für Vertrieb, Category Management und Marketing zuständig. Der Verantwortungsbereich von Herrn Sami Sagur (37), bereits seit Juli 2010 als CFO verantwortlich für Finanzen und Controlling, wird um die zusätzlichen Bereiche Personal, Logistik, Verwaltung, IT/EDV, Steuern, Recht und Revision erweitert. Die Stabsabteilungen Immobilien und Personalentwicklung bleiben auch weiterhin direkt an die Familie Schlecker angegliedert. Dies gilt auch für die Geschäftsbereiche Online-Handel (Schlecker Homeshopping), die Online-Apotheke Vitalsana und das Großverbrauchergeschäft sowie die Unternehmenskommunikation. "Im Rahmen von 'Fit for Future' ist dies ein weiterer konsequenter Schritt, um unsere internen Strukturen stärker zu fokussieren. In der Vergangenheit haben alle großen Bereiche direkt an die Familie berichtet; mit den Herren Rusch als COO und Sagur als CFO haben wir eine stärkere Gliederung und auch Hierarchisierung geschaffen", erläutert Lars Schlecker die Veränderungen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er gemeinsam mit seiner Schwester Meike mehr Verantwortung in der Geschäftsleitung des Konzerns und die Zuständigkeit für die Unternehmenskommunikation übernommen. "Mit Thorben Rusch und Sami Sagur verbinden sich ganz positiv langjährige Schlecker Erfahrungen mit frischem Wind von außen. Und für die Neuausrichtung versprechen wir uns dadurch noch mehr Nachdruck und Geschwindigkeit", ergänzt Meike Schlecker. "Ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei Schlecker und denke, dass ich die Vor- sowie Nachteile unseres Hauses sowie die handelnden Menschen sehr genau kenne und auch verstehe", erläutert Rusch und fährt fort: "Im vergangenen Jahr haben wir sehr viele aus meiner Sicht wirklich entscheidende Konzepte im Team verabschiedet. Für den Erfolg ist es nun zentral, wie konsequent und nachdrücklich wir diese umsetzen. Dazu werde ich mit aller Kraft beitragen." Dem stimmt Sagur voll zu: "Schlecker hat den europäischen Markt im Handel geprägt und nun erfindet sich das Unternehmen wieder neu. Wir werden durch eine schlanke und effiziente Organisation sowie der Prozessoptimierung in allen Unternehmensbereichen bereits im laufenden Jahr alle Kennzahlen deutlich verbessern und uns eine solide Basis für eine erfolgreiche Zukunft schaffen. Ich erlebe hier eine große Offenheit und es gibt keine Tabus." Bereits während und nach seinem Studium hatte Rusch verschiedene Tätigkeiten und Projektleitungen im In- und Ausland bei internationalen Firmen inne. Nach seinem Einstieg im Hause Schlecker im Jahr 2000 war er ebenfalls maßgeblich in die Etablierung der neuen Geschäftsbereiche eingebunden. Im Jahr 2009 übernahm er als Direktor Konzern die Gesamteinkaufsverantwortung Europa. Vor seinem Einstieg bei Schlecker Mitte 2010 war Sagur von 1997-2004 bei HUGO BOSS beschäftigt und hat dort unter anderem das Einzelhandelscontrolling aufgebaut. 2005 wechselte er zu Porsche und war zuletzt als Direktor Controlling und Finanzen für die Porsche Consulting tätig. Bildmaterial (Porträtfotos/Organigramm) senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

