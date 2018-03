Sonora-Resort in British Columbia als beste Luxusresidenz mit dem TripAdvisor's 2011 Travelers' Choice Award ausgezeichnet

Sonora Island, British Columbia (ots/PRNewswire) - Die Pressemitteilung für soziale Medien finden Sie hier:

http://smr.newswire.ca/en/sonora-resort/british-columbias-sonora-reso

rt-voted-1-for-luxury

(Wegen der Länge der URL kann es erforderlich werden, diesen Hyperlink mittels Kopieren und Einfügen in das Adressenfeld des Internetbrowsers zu übernehmen. Leerzeichen ggf. entfernen.)

TripAdvisor hat kürzlich seine weltweiten Top-Reiseziele bekannt gegeben. An der Spitze der Luxusresidenzen in Kanada steht das Sonora Resort in British Columbia. Das Relais & Chateaux-Resort erzielte bei der TripAdvisor-Bewertung durch Reisende 100% der möglichen Punkte.

"Das Sonora-Resort freut sich sehr darüber, von TripAdvisor mit dem Travelers' Choice Award 2011 ausgezeichnet worden zu sein", erklärt Wynne Powell, Sonora Resort President und CEO. "Wir sind der Auffassung, dass die typisch kanadische Gastfreundschaft auf Sonora, der beispielhafte Kundenservice und unser Engagement zur Einhaltung der im Relais & Chateaux geltenden hohen Qualitätsstandards dazu beitrugen, dass unsere Gäste Sonora diese Ehre erwiesen."

Ein Link zu dem TripAdvisor Traveler's Choice Award finden Sie hier:

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-g153339-cLuxury-Canada.htm

l

"Mitarbeiter und Management des Sonora-Resorts sind begeistert, dass unsere Gäste dem Sonora Resort als eine der besten Luxusresidenzen diesen nicht mehr zu übertreffenden Vertrauensbeweis geliefert haben," meint Powell. "Wir nehmen die Einschätzungen von TripAdvisor ernst. Kommentare wie "eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben macht," und "spektakulär" stellen für unsere Gäste-orientierten Mitarbeiter eine offenkundige Honorierung ihrer Leistungen dar."

Das Sonora-Resort befindet sich im Besitz von Relais & Chateaux. Es ist wegen der atemberaubenden Lage im Gebiet der Discovery Islands und der kundenorientierten Gastlichkeit einzigartig in der Welt. Die Gäste können eine Vielzahl wild lebender Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, welche die Sonora-Insel umgibt. Dazu gehören Grizzlybären und Killerwale. Gleichzeitig geniessen sie ein luxuriöses Ambiente, Komfort und eine Gourmet-Küche.

"Wir gratulieren dem Sonora-Resort zu dieser wichtigen Auszeichnung," lobt Margaret MacDiarmid, Ministerin für Tourismus, Handel und Investitionen. "Das ist ein Beweis für die erstklassigen Tourismusangebote, die British Columbia Besuchern aus aller Welt machen kann."

Das Sonora-Resort auf YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=W6BaKqGeSUE&feature=related

Pressemitteilung von TripAdvisor:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/tripadvisor/42941/

Über das Sonora-Resort

Die Insel Sonora gehört zu den Discovery Islands an der Mündung des Bute Inlets, eine der tiefsten Buchten Nordamerikas. Die Gäste gelangen mit dem Boot oder Flugzeug zum Sonora-Resort. Mit einem privaten Hubschrauber beträgt die Flugzeit ab Vancouver ca. 50 Minuten. Sonora befindet sich im Besitz von Relais & Chateau. Es ist einmalig in der Welt wegen seiner abgeschiedenen Lage, dem Reichtum der natürlichen Schönheit und der unberührten Natur und verfügt über luxuriöse Räumlichkeiten und eine Gourmet-Küche. Sonora empfängt in jedem Jahr von Mai bis Oktober Gäste. Von August bis Oktober werden die geführten Grizzlybär-Touren in einer Partnerschaft mit der Homalco First Nation angeboten. Zu den weiteren Höhepunkten des Sonora-Resorts gehören Tennisplätze, Wintergarten und die Island Currents Spa-Anlage mit fünf Behandlungsräumen einschliesslich eines Massageraums für Paare, warmen und kalten Mineralwasserbecken, Fitnessanlage und Ruheraum. http://www.sonoraresort.com

Weitere Informationen:

Wendy Hartley +1-604-817-2758, wendyhartley @ telus.net ,

http://www.sonoraresort.com, http://twitter.com/WendyHartley

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Weitere Informationen: Wendy Hartley

+1-604-817-2758,wendyhartley @ telus.net