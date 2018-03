HC Strache: Misstrauensantrag gegen Verteidigungsminister Darabos

Wien (OTS) - "Ohne Rücksicht auf Vernunft oder Zweckmäßigkeit und ohne daran zu denken, was diese aus der Wahl-Not der SPÖ heraus geborene Ankündigung, die Wehrpflicht abschaffen zu wollen, für das Land bedeutet, hat sich Darabos und große Teile der SPÖ um 180 Grad gewendet und propagieren nun das genaue Gegenteil dessen, was sie noch vor einem halben Jahr ausgeschlossen haben", begründete FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache den Misstrauensantrag der Freiheitlichen, gegen SPÖ-Verteidigungsminister Darabos.

"Wir Freiheitliche müssen - im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher - die sicherheitspolitische Geisterfahrt des Verteidigungsministers beenden", so Strache. "Wir können einer mutwilligen Gefährdung der Sicherheit und einer mutwilligen Gefährdung des Sozialsystems, wie die SPÖ das mit der Abschaffung der Wehrpflicht verursacht, nicht tatenlos zusehen", betonte Strache.

Darabos sei von Anfang an eine verheerende Fehlbesetzung gewesen, erinnerte Strache. Dies habe mit seiner verunglückten Nachverhandlung zum Eurofighter-Vertrag angefangen, der uns bildlich gesprochen, einen Ferrari mit dem Motor eines VW-Käfers zu den Kosten eines Bentleys gebracht habe und heute seinen Höhepunkt mit der völlig unnötigen Forderung nach Abschaffung der Wehrpflicht, gefunden, so Strache.

"Einen Zivildiener zum Verteidigungsminister zu machen, ist in etwa so, als würde ich einen Vegetarier zum Direktor einer Wurstfabrik ernennen", so Strache. Es sei daher höchste Zeit für Darabos abzudanken bevor er dem Heer endgültig den Todesstoß versetzen könne. "Ich bringe daher heute einen Misstrauensantrag gegen Verteidigungsminister Darabos ein und bin überzeugt davon, dass selbst einige gestandene Genossen in seinen Reihen, diesem gerne zustimmen würden", so Strache.

Darabos sei offenbar von dem Drang beseelt, mit der Abschaffung der Wehrpflicht in die Geschichte einzugehen. "Das ist nicht mehr notwendig, denn als schlechtester Verteidigungsminister aller Zeiten hat er sich seinen Platz in den Annalen des Bundesheeres bereits fix gesichert", so Strache, der klar stellte, dass sich die FPÖ als einzige Partei in Österreich klar zur Wehrpflicht und zum derzeitigen Bundesheer als Mischsystem aus der allgemeinen Wehrpflicht, Kaderpräsenzelementen und einem Milizsystem, bekenne.

Das Wahlzuckerl - Abschaffung der Wehrpflicht - sei der SPÖ gehörig im Hals stecken geblieben. Es sei höchstgradig unverantwortlich, aus einer Laune heraus die Sicherheit unseres Landes aufs Spiel zu setzen. Daher könne man angesichts der Vorstellung des Ministers nur feststellen, dass das Experiment, einen Zivildiener zum Verteidigungsminister zu machen, gescheitert ist. "Sie gefährden nicht nur das Bundesheer, sie zerstören auch den Zivildienst", so Strache, der betonte, dass Österreich keine Alternative zur bestehenden Wehrpflicht, sondern eine Regierungsalternative zu Faymann und Co., benötige.

