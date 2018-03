Plassnik: Für stabilen Euro - gegen "Neuro" und "Seuro"

ÖVP-Abgeordnete warnt vor Spaltung der Eurozone in Nord und Süd

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der aktuellen Europastunde des Nationalrats zum Euro-Rettungsschirm mahnte heute, Donnerstag, Ex-Außenministerin und ÖVP-Abgeordnete Dr. Ursula Plassnik Lernfähigkeit von der FPÖ ein, die den Herausforderungen von heute und morgen offenbar mit einer Rolle rückwärts in die 90er Jahre begegnen wolle. "Eine massive Mehrheit der Österreicher hat heute großes Vertrauen in den Euro. Die EU-Länder und Institutionen setzen die richtigen Schritte, um den Euro stabil zu halten in einer sich rasant verändernden Weltwirtschaft." Die FPÖ hingegen kehre zurück in die 90er Jahre, zu ihrem Schilling-Volksbegehren, das in Wahrheit ein Anti-Euro-Volksbegehren gewesen sei. "Ihre Partei war schon weiter, geben Sie Ihre Anti-Europa-Polemik endlich auf", meinte die ÖVP-Abgeordnete.

"Die österreichische Bundesregierung hat 2010 gutes Krisenmanagement bewiesen. Sie hat umsichtig, rasch und zukunftsorientiert gehandelt. Österreich gehört mit Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Finnland und Luxemburg zu den sechs Euro-Staaten mit einem Triple-A-Rating, also zu den Ländern mit der besten Bonität. Das muss auch weiter so bleiben, daran muss die Bundesregierung weiterhin mit aller Kraft arbeiten", so Plassnik weiter. Forderungen nach einer Spaltung der Eurozone in einen Nord- und Süd-Euro, quasi einen "Neuro" und einen "Seuro", erteilte die VP-Abgeordnete hingegen eine klare Absage.

Eine Volksabstimmung sei im Zusammenhang mit dem Euro-Schutzschirm schlicht ein untaugliches Mittel. "In Wirklichkeit geht es um die altbekannte Anti-Euro und Anti-Europa-Haltung der FPÖ. Bekennen Sie doch Farbe: es geht um eine Anti-EU-Abstimmung, die Sie diesmal unter dem Euro-Schutzschirm verstecken wollen", so Plassnik

Die ÖVP-Abgeordnete stellte die Zahlen und Fakten zur österreichischen Beteiligung am Euro-Haftungsschirm in größeren Zusammenhang: "Die Stabilität unserer gemeinsamen Währung hat uns im vergangenen Jahrzehnt wirtschaftlich stark vorangebracht. Die 15 Milliarden Euro an Haftungen, die Österreich beim Euro-Schutzschirm anteilig übernommen hat, sind gut eingesetzt. Eine Volksabstimmung bringt hier gar nichts. Die wird ja auch bezeichnenderweise von der FPÖ in anderen Fällen staatlicher Haftung nie vorgebracht. Oder hat die FPÖ etwa eine Volksabstimmung für das Ausfuhrförderungsgesetz oder das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz verlangt? Beide wurden im Nationalrat einstimmig beschlossen und sehen Haftungsnahmen für die Exportwirtschaft von insgesamt fast 100 Milliarden Euro vor."

Plassnik zeigte ein weiteres Beispiel auf: "Als Kärntnerin weise ich darauf hin, dass allein das Land Kärnten aktuell mit 20 Milliarden Euro für die Kärntner Hypo haftet. Für diese übermäßigen Haftungen des Landes Kärnten hat die FPÖ nie eine Volksabstimmung gefordert, ja sie hat nicht einmal den Kärntner Landtag damit befasst", schloss Plassnik.

