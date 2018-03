Nationalrat - Maier: Neues Time-Sharing-Gesetz wird Rechte der Konsumenten stärken

Steßl-Mühlbacher: Harmonisierung darf nicht unterlaufen werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Johann Maier hat am Donnerstag im Nationalrat betont, dass das neue Teilnutzungsgesetz ("Time-Sharing") die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten stärken wird. "Das Time-Sharing-Projekt der Neunzigerjahre war vor allem für Betrüger besonders interessant. Tausende Urlauber wurden geprellt und haben Millionen verloren. Daher war es notwendig, eine neue Time-Sharing-Richtlinie in Europa zu schaffen, die diesen Gaunereien vorbeugt", so Maier. Bisher hätten jedoch nicht alle EU-Länder diese Richtlinie entsprechend umgesetzt und wichtige Rechtsstandards würden nicht eingehalten, kritisierte Maier. ****

Maier nannte Spanien als besonders negatives Beispiel. Urlauber, die dort Time-Sharing-Verträge abgeschlossen hatten, seien von den Bauträgern betrogen worden, die nach Bezahlung des geforderten Betrages durch die Konsumenten in Konkurs gegangen sind. Tausende Verfahren seien hier noch offen, so Maier. "Es gibt in der Europäischen Union nur mehr zwei Länder, Griechenland und Spanien, die die neue Richtlinie nicht entsprechend umgesetzt haben. Hier sollten wir im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher schauen, dass die Rechtsschutzstandards der EU auch tatsächlich eingehalten werden", forderte Maier.

Auch SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sonja Steßl-Mühlbacher begrüßt das neue Gesetz. "Es ist wichtig, dass die Konsumenten bei grenzüberschreitenden Time-Sharing-Verträgen geschützt werden. Der Konsument muss sicher gehen können, dass die Time-Sharing-Verträge in anderen Ländern den gleichen Bestimmungen folgen und die Harmonisierung nicht unterlaufen wird", so Steßl-Mühlbacher am Donnerstag. (Schluss) pl/sv/mp

