NR Karl Donabauer als Obmann der SVB wiedergewählt

Wien (OTS) - Zu Beginn der neuen Funktionsperiode fand am 18. Jänner 2011 in der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) in Wien die konstituierende Sitzung des Vorstandes statt. Bei dieser Sitzung hat das geschäftsführende Gremium der SVB, welches sich aus 14 Versichertenvertreter aus ganz Österreich zusammensetzt, den bisherigen Obmann Abg. z. NR Karl Donabauer einstimmig wiedergewählt.

Donabauer wertete seine Wiederwahl als Bestätigung seiner bisherigen Arbeit und bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für das durch die Wahl aufgezeigte Vertrauen. Er versicherte, sich auch künftig mit all seiner Kraft für die sozialen Belange und Interessen der bäuerlichen Berufsgruppe einzusetzen. Ob seines Engagements für die bäuerliche Sozialversicherung und der wirtschaftlich verantwortungsvollen Führung des Hauses kann Donabauer mit Zuversicht in die neue Funktionsperiode blicken. Allerdings stehen die nächsten Herausforderungen schon an. So hat die SVB in Hinblick auf den Entfall des Bundesbeitrages in der bäuerlichen Unfallversicherung -als Maßnahme des Budgetbegleitgesetzes 2011 - neue Lösungen zur künftigen Leistungssicherung auszuarbeiten und mit den politisch Verantwortlichen zu diskutieren. Eine wesentliche und generelle Aufgabe für die Zukunft sieht der SVB-Obmann darin, Stabilität und Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme zu geben.

Als Obmannstellvertreter wählte der Vorstand wiederum den gebürtigen Vorarlberger Klaus Schwarz, Vizepräsident der Vorarlberger Landwirtschaftskammer und weiters neu in diese Funktion die Vizepräsidentin der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer Theresia Meier. Fest verankert in der bäuerlichen Interessenvertretung werden sich beide Vertreter für die sozialen Belange der Berufsgruppe engagieren und sehen den mit diesem Amt verbundenen verantwortungsvollen Aufgaben mit Freude entgegen.

Am selben Tag hat auch die Kontrollversammlung der SVB ihre konstituierende Sitzung abgehalten. Als Vorsitzende der SVB-Kontrollversammlung wurde Frau Maria Pein, Bezirksbauernkammerrätin in der Steiermark und als ihr Stellvertreter Dr. Peter Kaluza von der Landwirtschaftskammer Österreich gewählt.

Zur Person:

ÖKR Karl Donabauer, Abgeordneter zum Nationalrat

Der Niederösterreicher Karl Donabauer ist seit dem Gründungsjahr der Sozialversicherungsanstalt der Bauern im Jahr 1974 in deren Verwaltungsgremien tätig. Mit Jahresbeginn 1989 trat Donabauer die Funktion als Obmann an. In diesem Amt wurde er nun am 18. Jänner 2011 für die nächste Funktionsperiode einstimmig wiedergewählt. Seit 16 Jahren vertritt er zudem die Interessen der Bäuerinnen und Bauern im österreichischen Nationalrat. Als Mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarates ist Obmann Donabauer ebenso auf europäischer Ebene engagiert.

Während seiner nunmehr über 20-jährigen Obmannschaft konnten wichtige sozialpolitische Meilensteine, z.B. die Bäuerinnenpension, die Einführung des SVB-Krankenscheins, die Reform der Unfallversicherung, das Kinderbetreuungsgeld auch für die bäuerlichen Familien, die Harmonisierung der Pensionssysteme und die Strukturreform der SVB umgesetzt werden.

