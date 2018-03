SP-Wagner: AKH Wien bildet zusätzliches Kinderkrankenpflegepersonal aus

Wien (OTS/SPW-K) - "Das AKH Wien arbeitet intensiv daran, neue Kinderkrankenschwestern und -pfleger anzuwerben. In den vergangenen beiden Jahren sind so bereits zusätzlich neun Gesundheits- und Krankenpflegepersonen an der Kinderklinik tätig geworden", erklärt SP-Gesundheitssprecher LAbg. KR Kurt Wagner

Das AKH Wien unternimmt darüber hinaus sehr viel im Ausbildungsbereich. Gesundheits- und Krankenpflegepersonen durchlaufen eine einjährige Zusatzausbildung für das Kinderdiplom und absolvieren ihre Praktika in der Kinderklinik.

Schon im März kommen sieben zusätzliche Kinderkrankenschwestern und -pfleger aus dem laufenden Sonderausbildungskurs in die Kinderklinik.

Darüber hinaus wird im gesamten deutschsprachigen Raum um Kinderkrankenpflegepersonen geworben. "Doch eines ist klar:

Gesundheits- und Krankenpfleger sind derzeit überall gefragt. Gerade deshalb ist die Stadt Wien der größte Ausbildner in der Gesundheits-und Krankenpflege in ganz Österreich", hält Wagner fest. (Schluss)

