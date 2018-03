Nationalrat - Jarolim und Fazekas begrüßen neues Teilzeitnutzungsgesetz

SPÖ-Justizsprecher erfreut über Beschluss der "Magna Charta Of Judges" im Europarat

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Johannes Jarolim und der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Fazekas begrüßten am Donnerstag im Parlament das neue Teilzeitnutzungsgesetz. "Die Regelung bringt eine europäische Vollharmonisierung und eine deutliche Verbesserung des Konsumentenschutzes", so Jarolim am Donnerstag im Parlament. Für Fazekas ist das Gesetz "eine ausgezeichnete Rechtsnorm, die vielen Menschen hilft." ****

Als besonders positiv befand Jarolim den Umstand, dass jüngst im Europarat eine "Magna Charta Of Judges" mit der Zustimmung auch von Österreich beschlossen wurde, mit welcher eine neue Gerichtsorganisation für ganz Europa möglich wird. Diese Entscheidung geht in Richtung des in Österreich seit längerem diskutierten Bundesstaatsanwalts. Jarolim freute sich darüber, dass dieses, auch von Staatsekretär Josef Ostermayer aufgegriffene Modell, nunmehr auch durch das Mitwirken des Justizministeriums wieder breiter diskutiert werden wird. Jarolim verwies darauf, dass das Modell eines Bundesstaatsanwaltes in der österreichischen Expertenwelt nahezu einhellig begrüßt und unterstützt wird. (Schluss) sa/up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493