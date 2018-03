Bader: Stärke der NÖ Grünen ist Ignoranz der Realität - SPÖ-Gesamtschule kommt nicht in Frage

NÖ Schulmodell ist sowohl bei Lehrern und Eltern als auch bei Schülern und Gemeindevertretern beliebt

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Stärke der NÖ Grünen ist die Ignoranz der Realität. Das NÖ Schulmodell ruft nicht nur bei Lehrern, Eltern, Schülern und Gemeindevertretern große Beliebtheit hervor, es bringt zudem auch ein mehr an Qualität für die Schüler, an Flexibilisierung und an Verantwortung am Schulstandort. Das würde auch der Herr Weiderbauer mitbekommen, wenn er endlich einmal seine Caféhäuser verlässt und den Bürgerkontakt suchen würde", kommentiert VP-Landtagabgeordneter Karl Bader heutige Aussagen der NÖ Grünen.

"Mit dem Angebot an alle Hauptschulen das NÖ Schulmodell umzusetzen, geht Niederösterreich einen wesentlichen Schritt voraus. Eine vernichtende Gesamtschule, wie sie die SPÖ im Bund und Land ständig fordert, lehnen wir in Niederösterreich ganz klar ab, weil sie keine Verbesserungen, sondern eine klare Nivellierung nach unten mit sich bringen würde", betont Bader nach Aussagen von SP-Leichtfried.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Öffentlichkeitsarbeit

Mag.(FH) Martin Brandl

Tel.: 02742/9020 DW 141, Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at