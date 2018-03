EANS-Stimmrechte: Conergy AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Die Coco Beteiligungs GmbH & Co. KG, Greven, Deutschland, hat uns am 18. Januar 2011 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Conergy AG am 14. Januar 2011 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,93% (11.656.551 Stimmrechte) beträgt.

Die CoCo Verwaltungs GmbH, Greven, Deutschland, hat uns am 18. Januar 2011 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Conergy AG am 14. Januar 2011 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,93% (11.656.551 Stimmrechte) beträgt. 2,93% der Stimmrechte (11.656.551 Stimmrechte) sind ihr nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Dieter Ammer, Deutschland, hat uns am 18. Januar 2011 gemäß §21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Conergy AG am 18. Januar 2011 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,98% (11.860.450 Stimmrechte) beträgt. Davon sind ihm 2,66% der Stimmrechte (10.576.000 Stimmrechte) nach §22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Conergy AG Anckelmannsplatz 1 D-20537 Hamburg Telefon: +49 (0)40 27142-1000 FAX: +49 (0)40 27142-1100 Email: info @ conergy.de WWW: http://www.conergy.de Branche: Energie ISIN: DE0006040025 Indizes: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Hannover Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel.: +49(0)40 27142 1634

e-mail: c.marx @ conergy.de