VP-Marek ad Oxonitsch: Realitätsverweigerung hilft Eltern nicht weiter

Wien (OTS) - "Um den Bericht des Kontrollamtes zum Gratiskindergarten als Bestätigung für den Wiener Weg zu sehen, betreibt der zuständige SP-Stadtrat Oxonitsch offenbar Realitätsverweigerung. Vielmehr wurde bestätigt, dass Wien weder über ausreichend Kinderbetreuungsplätze noch über ausreichend Kindergartenpädagogen/innen verfügt. Insbesonders die unter 3jährigen bleiben in Wien auf der Strecke. Hier ist Wien meilenwert davon entfernt, das Barcelona-Ziel zu erreichen (Anm.: Betreuungsquote von 33 Prozent). All den zahlreichen Eltern, die verzweifelt auf der Suche nach einem Platz sind, ist durch ein solches, den Fakten widersprechendes, Selbstlob nicht geholfen. Diese Art der Politik haben sich die Wienerinnen und Wien wahrlich nicht verdient", betont die Landespartei- und Klubobfrau der ÖVP Wien Christine Marek in einer kurzen Replik.

