Schwentner/Musiol: Geschlechtersensible Textänderung der Bundeshymne in Angriff nehmen

Grüne: Bundeshymne als Signal für Gleichstellung nützen

Wien (OTS) - "Wenn selbst der Oberste Gerichtshof (OGH) nichts

gegen eine zeitgemäße Textmodifizierung der Bundeshymne im Sinne der Gleichbehandlung von Frauen und Männern einzuwenden hat, dann sollte jetzt endlich eine offizielle Textänderung kommen. Denn mit der Bundeshymne müssen sich die Töchter genauso wie die Söhne eines Landes identifizieren können. Die Entwicklung zu mehr Gleichberechtigung in einer Gesellschaft muss sich auch in der Bundeshymne niederschlagen", erklärt Judith Schwentner, Frauensprecherin der Grünen.

"Die Grünen singen die Bundeshymne bereits jetzt mit dem Zusatz "und Töchter". Denn die Leistungen der Frauen dieses Landes müssen im Text der Bundeshymne den ihnen zustehenden Platz finden. Der Text der Bundeshymne muss Signal für die politisch erwünschte Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich sein ", so Daniela Musiol, Verfassungssprecherin der Grünen. Schwentner und Musiol haben gemeinsam einen Antrag verfasst, der die Regierung zu einer geschlechtergerechten Textfassung der Bundeshymne auffordert. Leider wurde dieser Antrag im Oktober 2010 im Gleichbehandlungsausschuss von den Regierungsparteien vertagt.

"Wir hoffen, dass durch das OGH-Urteil jetzt wieder Bewegung in die Diskussion kommt und die Frauen in Zukunft auch offiziell endlich ihren Platz in der Bundeshymne finden. Denn die Leistung der Töchter dieses Landes müssen wir für alle sichtbar hervorheben", meinen Schwentner und Musiol.

