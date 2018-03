Erste-Hilfe-Aktionstag

Erste-Hilfe-Tricks lernen Kinder ab 6 Jahren am 20. Februar 2011 bei den Johannitern. Eintritt frei!

Wien (OTS) - Die Johanniter laden am 20. Februar 2011 zum Erste-Hilfe-Aktionstag in das Johanniter-Center-Nord, Ignaz-Köck-Straße 22, 1210 Wien. Einen Tag lang, von 10:00 - 17:00 Uhr, lernen Kinder ab 6 Jahren, wie man Brandwunden oder einfache Schürfwunden behandelt und Verbände anlegt. Sie erfahren mehr über die stabile Seitenlage und den Notfallcheck. Und wer möchte, kann sogar die Wiederbelebung üben.

"Ob sich die Mutter zu Hause in den Finger schneidet oder der beste Freund am Spielplatz vom Klettergerüst fällt, häufig kommen auch Kinder in die Situation, Erste Hilfe leisten zu müssen. Deshalb wollen wir Ihnen zeigen, wie sie helfen können. Kinder sind wissbegierig und haben kaum Berührungsängste. Und je früher man einfache Maßnahmen lernt, umso eher ist man auch als Erwachsener für Notfälle gerüstet", erzählt Robert Beissmann, Leiter der Johanniter-Jugend.

Die Johanniter zählen zu den führenden Hilfsorganisationen Europas. In Österreich ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine junge und leistungsfähige Organisation mit hohem Qualitätsanspruch, die in unterschiedlichen sozialen und karitativen Bereichen tätig ist. Ihre Leistungen reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, über die mobile Gesundheits- und Krankenpflege bis zur Erste-Hilfe-Ausbildung. Zudem widmen sich die Johanniter der Katastrophenhilfe und Jugendarbeit.

http://www.johanniter.at/fotodownload/kinder_jugend/



Datum: 20.2.2010, 10:00 - 17:00 Uhr



Johanniter-Unfall-Hilfe

Ignaz-Köck-Straße 22, 1210 Wien





