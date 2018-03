EVN Hauptversammlung: Proporz schlägt zu

Krismer: Rückzug von ÖVP, FPÖ in den Aufsichtsrat gelockt

St. Pölten (OTS) - Tief blicken lässt die Zusammenstellung des neuen, verkleinerten, Aufsichtsrats der EVN: VP-Abgeordnete haben einen geordneten Rückzug angetreten, während SP-Funktionäre fest im Sattel sitzen. Auch der FPNÖ kommt dieses Mal mit Edwin Rambossek ein Platz zu.

"Der Rückzug der VP zeigt, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen, aber im Proporz der SP 2 und der FPÖ gönnerhaft einen Sitz zuteilen", so die grüne Klubobfraustellvertreterin LAbg. Helga Krismer. Für Krismer ist dies kein zukunftsweisender Aufsichtsrat für die EVN. Im eigenen Proporz-Saft schmoren bei einem europaweit aktiven Unternehmen mit großen strategischen Herausforderungen und Wahrung der Energiesicherheit für die NiederösterreicherInnen sind die Grünen gegen diese Machenschaften."

Und: Für die stellvertretende Klubobfrau der Grünen Niederösterreich ist mit der heutigen EVN-Hauptversammlung außerdem bewiesen, dass den Blauen nicht zu trauen ist: "Den Herren der FPÖ braucht man bloß gut dotierte Positionen anbieten und ihre Kritik verstummt. Das wird sich nun am Beispiel EVN sehr gut ablesen lassen", so Krismer.

Die einzigen, die sich nicht durch Geld und Macht profilieren müssen, sind die Grünen. Die Grünen sind die einzige Opposition in Niederösterreich und leisten damit die politische Kontrolle!"

