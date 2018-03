Pressekonferenz: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH und ASKÖ

Wien (OTS) -



ASKÖ-Fit-Check-Modell bei Wopfinger Baustoffindustrie GmbH



Wopfinger GmbH und die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und

Körperkultur in Österreich) präsentieren in einer Pressekonferenz

"Fit-Checks und Fit-Kurse" für die Gesundheit der MitarbeiterInnen.

Gesundheitsminister Stöger nimmt an der PK teil.



Datum: 26.1.2010, um 09:30 Uhr



Ort:

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Wopfing 156, 2754 Waldegg





Rückfragen & Kontakt:

ASKÖ Generalsekretariat

Mag. Karin Windisch

Tel.: 01/8693245-10

presse @ askoe.at