JUGENDVERTRETUNG: Kinderrechte-Beschluss ist nur politisches Feigenblatt!

Die BJV kritisiert, dass die tatsächlichen Kinderrechte mit dem heutigen Tag in der Versenkung verschwunden sind.

Wien (OTS) - Der heutige Beschluss über die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung, ist für die Bundesjugendvertretung (BJV) kein Freudentag: "Wenn sich die Regierung jetzt damit rühmt, sich für die Verbesserung der Lage von Kindern und Jugendlichen eingesetzt zu haben, ist das nur ein politisches Feigenblatt, denn zentrale Rechte aus der UN-Konvention, wie das Recht auf Bildung oder Gesundheit, wurden völlig außen vor gelassen", kritisiert BJV-Vorsitzender Wolfgang Moitzi.

Auch die Argumente, die im Vorfeld noch gegen eine vollständige Verfassungsverankerung der UN-Kinderrechtskonvention gestreut wurden, haben sich als völlig haltlos herausgestellt, wie der Vorsitzende aufzeigt: "Die Begründung, dass sich die Rechtslage dadurch zum Teil verschlechtern könnte, ist absolut nicht nachvollziehbar, gibt es doch ein Verschlechterungsverbot. Es ist bedenklich, dass sich die Regierungsparteien bei so etwas zentralem wie den Kinderrechten offenbar zu wenig mit der Materie beschäftigt haben."

Für die BJV haben die Abgeordneten mit ihrer Zustimmung heute nicht dazu beigetragen, die Kinderrechte in der Verfassung zu verankern, sondern diese in der Versenkung verschwinden zu lassen, da die politische Diskussion dadurch vorerst zum Stillstand gebracht wurde. Um noch einmal darauf hinzuweisen, wie wahllos die Politik mit den Kinderrechten umgeht, stellte die BJV den Vorgang heute vor dem Parlament als "Lotteriespiel mit den Kinderrechten" nach.

Fotos zur Aktion sind auf www.jugendvertretung.at zu finden.

