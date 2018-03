Erber zu Vladyka: Verwundert über haarsträubende Beleidigungen gegenüber dem Institut für Ehe und Familie

Finanzcoaching soll helfen, dass Familien gar nicht in Schuldenfalle tappen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die NÖ Schuldnerberatung leistet erstklassige Arbeit und hat dies auch in ihrem Arbeitsbericht für 2010 eindrucksvoll dokumentiert. Für diese Tätigkeiten bekommt die Schuldnerberatung auch 1,3 Millionen Euro vom Land Niederösterreich. Ich bin auch verwundert über die haarsträubenden Beleidigungen von Vladyka gegenüber dem renommierten Institut für Ehe und Familie, das ausschließlich aus professionellen Mitarbeitern und Experten besteht. Ihnen völlig grundlos zu unterstellen, dass sie nicht kompetent und nicht professionell sind, ist sehr bedenklich für eine Abgeordnete. Besonders wenn man weiß, dass alle Mitarbeiter, die das Finanzcoaching beim Institut für Ehe und Familie durchführen, von der ASB - Schuldnerberatungs GmbH, ausgebildet und geschult wurden", reagiert VP-Sozialsprecher LAbg. Toni Erber auf heutige Aussagen von SP-Vladyka.

"Das Finanzcoaching ist im Übrigen eine Vorbereitung auf die Schuldnerberatung und der Versuch, dass die Familien erst gar nicht zu einer Schuldnerberatung gehen müssen, weil sie schon bevor sie in die Schuldenfalle tappen, beraten werden. Die schwierigen Fälle werden direkt, in enger Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung an diese Institution weitervermittelt. Es gibt also eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen", erklärt der VP-Sozialsprecher.

"Daher wäre Vladyka besser beraten gewesen, sich vorher zu erkundigen. Denn dann hätte sie sich die Peinlichkeit erspart, völlig sinnlose Anschuldigungen von sich zu geben und diese auch noch in eine Landtagsanfrage zu verpacken. Besonders peinlich ist aber auch, dass Landesrätin Scheele, die jedes Quartal eine Pressekonferenz mit der Schuldnerberatung abhält, offensichtlich keine Ahnung von der Zusammenarbeit zwischen beiden Institutionen hat", so VP-LAbg. Erber.

